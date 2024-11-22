国庆中秋假期，洛阳这些户籍窗口开门办公

1日9时，洛阳市西工公安分局金谷园派出所户籍室开门办公，为群众办理身份证业务。
1日9时，洛阳市西工公安分局金谷园派出所户籍室开门办公，为群众办理身份证业务。
1日9时，洛阳市西工公安分局金谷园派出所户籍室开门办公，为群众办理身份证业务。
据悉，2025年，首批有效期为20年的第二代居民身份证将陆续到期，全市居民身份证受理量持续保持高位。为方便市民，10月1日至8日，洛阳城市区每天开放3个户籍室受理居民身份证业务。
具体安排如下：
洛阳警方提醒：居民身份证已实现全国通办，广大市民可持有效证件到户籍地、居住地或就近的任何一个派出所户籍窗口申请换领新证，不用返回户籍地派出所办理。身份证有效期是长期的中老年人不需要换证。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈晓 张国锋 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605