国庆中秋假期，洛阳这些户籍窗口开门办公

1日9时，洛阳市西工公安分局金谷园派出所户籍室开门办公，为群众办理身份证业务。 1日9时，洛阳市西工公安分局金谷园派出所户籍室开门办公，为群众办理身份证业务。 据悉，2025年，首批有效期为20年的第二代居民身份证将陆续到期，全市居民身份证受理量持续保持高位。为方便市民，10月1日至8日，洛阳城市区每天开放3个户籍室受理居民身份证业务。 具体安排如下： 点击查看原图 洛阳警方提醒：居民身份证已实现全国通办，广大市民可持有效证件到户籍地、居住地或就近的任何一个派出所户籍窗口申请换领新证，不用返回户籍地派出所办理。身份证有效期是长期的中老年人不需要换证。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈晓 张国锋 文/图）