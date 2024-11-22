洛YOUNG小店扶持计划第五批店铺报名开始

洛YOUNG小店扶持计划开展以来，我市共进行了四批报名招募，入围小店295家，发放了三期12轮小店消费券，吸引众多商家报名参与，这些小店享受到宣传引流、消费引导、主题培训、文艺赋能等多项扶持政策，商家生意红火，市民游客热情高涨。为了让更多优质商家加入我们，洛YOUNG小店第五批招募正式启动啦！

洛YOUNG小店扶持计划开展以来，我市共进行了四批报名招募，入围小店295家，发放了三期12轮小店消费券，吸引众多商家报名参与，这些小店享受到宣传引流、消费引导、主题培训、文艺赋能等多项扶持政策，商家生意红火，市民游客热情高涨。为了让更多优质商家加入我们，洛YOUNG小店第五批招募正式启动啦！ 洛阳的宝藏小店主理人们集合啦！ 洛YOUNG小店第五批店铺招募启动 洛YOUNG小店扶持计划开展以来，我市共进行了四批报名招募，入围小店295家，发放了三期12轮小店消费券，吸引众多商家报名参与，这些小店享受到宣传引流、消费引导、主题培训、文艺赋能等多项扶持政策，商家生意红火，市民游客热情高涨。为了让更多优质商家加入我们，洛YOUNG小店第五批招募正式启动啦！ 如果你属于以下小店类型 正大乐影城 1.文化小店 电影院、精品书店、小剧场演艺、小型音乐会、LiveHouse、文创商店、电竞数娱等方面。 2.品质生活 甜品烘焙、特色酒吧、咖啡冲调、格调西餐、伴餐演艺、特色餐饮(含老字号和洛阳味道)、创意潮玩、艺术画廊、艺术策展等方面。 3.美学手作 陶艺木工、植物扎染、手工饰品、香道雅器等方面。(注：需提供顾客DIY服务) 如果你的小店具备以下条件 洛阳本地依法登记注册的企业或个体工商户； 诚信经营，口碑良好，无违法等不良记录； 小店经营超1年，有线下实体店铺； 有独立品牌和私域流量，且经营状况良好；如小店入驻美团、大众点评等平台，综合评价不得低于4.0分； 实体小店设计有调性、能打卡、可传播； 愿意配合活动规则，提供优质商品和服务。 你将有机会获得这些扶持 丰富的宣传资源 将联合媒体持续开展宣传，提升店铺曝光度和知名度，扩大品牌影响力！ 有力的消费补贴 本次活动将持续扩大消费券投放力度，惠及更多市民、游客，为商家带来更大流量。 高品质的交流平台 入驻商家将与优秀主理人同行，交流分享，业态融合，共谋发展！ 更精准的位置推送 一码游洛阳平台洛YOUNG小店电子地图根据商家类型和地理位置，向广大使用者进行精准的推送，提升消费转化率。 报名方式 方法一 微信扫描上方二维码进入报名链接申报(建议使用电脑填写) 方法二 小店报名通过“一码游洛阳”微信公众号