昨日，市政协召开“分类推进物业服务体系，构建和谐美好社区”专题协商会。 昨日，市政协召开“分类推进物业服务体系，构建和谐美好社区”专题协商会。 会议听取我市物业服务体系建设工作开展情况通报。与会政协委员、智库专家、基层社区代表等踊跃发言，提出合理化意见建议，市政府各有关部门紧扣工作实际作出回应。 会议指出，要强化党建引领，将党的领导贯穿物业服务和社区治理全过程各方面，切实把党的政治优势、组织优势转化为治理效能。要强化机制建设，健全物业服务收费透明机制与监督机制，完善物业企业准入退出机制，加强常态化监管，切实提升物业服务质量与监管效能。要完善政策体系，研究制定物业主体责任清单，规范完善业主自治组织建设指导性政策措施，为规范管理提供制度保障。政协委员要围绕物业管理难点堵点，调查研究、梳理问题、建言献策，为市委、市政府科学决策提供有力参考，不断提升物业管理服务规范化、精细化水平。 市领导李新红、赵振峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)