洛阳召开安全生产视频调度会议

昨日，我市召开安全生产视频调度会议，全面落实国家、省、市安全生产工作部署要求，对国庆中秋"双节"期间安全防范、防汛备汛及四季度安全生产、森林防灭火工作进行部署。市委常委、常务副市长潘开名出席并讲话。 会议指出，国庆中秋假期，各类景区迎来客流高峰，道路交通运输压力剧增，城乡居民走亲访友、聚集活动增多，危化、工贸等企业生产经营风险叠加，安全生产形势严峻复杂。要坚决守牢安全底线，聚焦危化、消防、文旅等重点行业领域，扎实开展隐患排查专项整治行动，督促企业落实停产检修、值班值守制度，严防设备"带病运行"和违规操作，确保安全措施落地。要做好降雨防范应对，及时组织会商研判，滚动发布监测预报，落实直达基层的预警叫应机制，提前组织群众转移避险，做到应转早转、应转快转、应转尽转。要统筹抓好秋冬季森林防灭火，严格落实网格化管理，深入开展风险隐患排查整治，组织开展安全教育培训和实战演练，靠前预置力量物资和装备，打好森林防灭火"主动仗"。要严格落实值班值守制度，及时发布安全提示和预警信息，确保广大群众度过平安、祥和、安全的假日。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)