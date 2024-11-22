洛阳各界代表向人民英雄敬献花篮

昨日是国家设立的烈士纪念日。当日上午，我市各界代表在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，表达对革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。

我市各界代表向人民英雄敬献花篮

孙延文、王森等参加

昨日是国家设立的烈士纪念日。当日上午，我市各界代表在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，表达对革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。

孙延文、王森、祁建峰、潘开名、韩治群、陈功、陈彦波、杨劭春、王国辉等参加。

碧空如洗，松柏掩映。初秋的烈士陵园庄严肃穆，鲜艳的五星红旗迎风招展。巍峨高耸的烈士纪念碑上，“革命烈士永垂不朽”8个大字熠熠生辉。

洛阳市烈士陵园是国家级烈士纪念设施保护单位，这里安葬着800余名烈士。他们为中国人民的革命和建设事业前赴后继、英勇献身，谱写了悲壮激越的历史篇章，他们的精神如松柏万古长青，他们的业绩永留史册。

鲜花献英烈，哀思祭忠魂。革命烈士纪念碑前广场上，市委、市人大常委会、市政府、市政协、洛阳军分区，各民主党派、工商联和无党派爱国人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志和烈士亲属，中国少年先锋队分别敬献的5个花篮一字排开，整齐摆放。全市各界代表手持鲜花，面向革命烈士纪念碑默然肃立。

上午9时，向人民英雄敬献花篮仪式正式开始。

伴随着雄壮嘹亮的《义勇军进行曲》，全场齐声高唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

默哀毕，手持鲜花的少先队员面向革命烈士纪念碑高唱《我们是共产主义接班人》，并致少年先锋队队礼。

紧接着，现场奏响深情的《献花曲》，礼兵抬起5个花篮，迈着庄严的礼步，将花篮摆放在纪念碑前。

市领导缓步登上纪念碑基座，在纪念碑前驻足凝视。市委副书记、政法委书记王森缓步上前，仔细整理花篮缎带。接着，市领导缓步绕行，瞻仰革命烈士纪念碑，社会各界代表依次来到纪念碑前，献上手中的鲜花，向人民英雄致以崇高敬意和无限哀思。

驻洛部队官兵、学校师生、机关干部、烈属和退伍老战士代表，群众代表等社会各界人士近1000人参加仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)