张玉杰督导周公里片区和古城片区改造提升工作
来源: 洛阳网 2025.10.01 08:30
树牢系统思维抓好片区改造更新
推动老街老巷空间联动业态焕新
张玉杰督导周公里片区和古城片区改造提升工作

　　昨晚，市长张玉杰到老城区督导周公里片区和古城片区改造提升工作。

　　周公里片区串联隋唐洛阳城宫城区和老城古城片区，是我市重点打造的文商旅特色街区。张玉杰沿五贤街步行察看道路铺装、环境整治等情况。他强调，要狠抓项目建设进度，以周公路、五贤街沿线改造为重点，倒排时间节点、拉出工作清单，优化交通组织，做足慢行空间，高质量完成改造任务。要加快系统化环境整治，积极征求沿街商户、住户的合理诉求，统筹实施飞线私拉乱扯整治、店招亮化美化提升、私搭乱建集中清理等工作，植入更多现代时尚元素，精心营造一批文旅打卡场景，加快推动老旧街区空间联动、业态焕新。

　　我市以古城片区道路基础设施建设为重点，统筹实施“一横三纵”城市肌理保护提升工程，推动金元古城与洛邑古城有效连通，吸引更多游客沉浸式打卡体验老城韵味。张玉杰走访顺城西街、顺城东街、魏家街、南大街、三复街、中和巷等处，仔细察看道路铺设、管网更新等施工现场，随机抽查旅游厕所环境卫生状况，了解闲置房产盘活、优质业态引育等情况，他强调，古城片区是“1+3”高品质古都文化体验区的重要组成部分，也是游客感受洛阳古都韵味的重要窗口。要站在群众、商户和游客的角度，科学设置道路施工围挡，充分考虑片区通达性、步行舒适性，因地制宜完善人行道板铺设，统筹做好线性更新和片区更新。要坚持“微改造”理念，深入研究“一横三纵”肌理脉络，梳理街区资源，丰富院落设计，加快补齐基础设施和公共服务短板，最大限度保护古城风貌、留下老城烟火气。要持续放大洛邑古城引流效应，强化片区意识、系统思维，积极盘活存量资源，见缝插针增建临时停车场，优化旅游动线，精准招引业态，更好凸显精致的烟火气、都市的松弛感，持续提升古城片区吸引力、承载力。

　　李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
    		•
    		 
