质量齐升，全面增长！洛阳民营经济呈现“六个新”发展成效

9月30日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会，全面介绍全市“十四五”时期推进产业高质量发展有关情况。

“十四五”以来，全市民营经济实现质的有效提升和量的合理增长，主要体现在“六个新”上。

体制机制实现新突破。洛阳成功组建市民营经济发展局，系全省各地市中唯一作为政府组成部门单独设立的民营经济工作机构。同时，市级层面密集出台一系列政策文件，从放宽市场准入、强化要素保障、拓宽融资渠道等方面打出“组合拳”，构建全周期政策支撑体系。截至目前，民营经济已贡献全市50%的税收、62%的GDP、74%的技术合同成交额、83%的新增城镇劳动就业、93%的市场主体。

发展动力实现新提升。全市民营经济市场主体总数突破73万户，较“十三五”末净增37%。其中，三项核心指标尤为突出：民间投资占全市固定资产投资比重突破55%，民营工业企业增加值增速15.5%，民营企业进出口总额占全市外贸比重提升至85.3%。

政企沟通迈出新步伐。全市深入开展“万人助万企”“学查改，服务保障实体经济，推动高质量发展”等专项活动，建立问题收集、办理、督办闭环机制，努力打通政企沟通“最后一公里”。“十四五”以来，全市累计协调解决企业生产经营、项目建设、政策兑现等各类问题1.3万余项，问题化解率稳定在97%以上。

要素协调带来新效益。全市积极建立完善大中小企业融通对接渠道，搭建企业交流、展示、服务、对接平台。“十四五”以来，全市组织开展形式多样的专题对接活动累计超5000余场，尤其是今年以来，创新开展产销、产融、产学研、用工、招商、资产优化等“六项”对接和国民企对接活动1192场，参与企业超4万家次。

企业管理呈现新气象。聚焦企业治理现代化需求，全市以《关于引导和鼓励民营企业加快建立健全现代企业制度的实施方案》为抓手，出台15条针对性举措，筛选重点产业链企业、专精特新企业、上市后备企业等200家优质主体，纳入现代企业制度培育库。

营商氛围呈现新格局。全市多渠道、多形式、多层次开展《民营经济促进法》宣传200余场；设立“洛阳企业家日”并举办首届系列主题活动，开展企业家风采展、分享交流会、亮灯致敬行动，企业家精神深入人心；“尊商、重商、亲商、安商”的价值导向深度融入城市发展血脉，成为激发市场活力的强大“凝聚力”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 陈曦 文/图）