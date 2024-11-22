洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

质量齐升，全面增长！洛阳民营经济呈现“六个新”发展成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.30 23:02
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　9月30日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会，全面介绍全市“十四五”时期推进产业高质量发展有关情况。

　　“十四五”以来，全市民营经济实现质的有效提升和量的合理增长，主要体现在“六个新”上。

　　体制机制实现新突破。洛阳成功组建市民营经济发展局，系全省各地市中唯一作为政府组成部门单独设立的民营经济工作机构。同时，市级层面密集出台一系列政策文件，从放宽市场准入、强化要素保障、拓宽融资渠道等方面打出“组合拳”，构建全周期政策支撑体系。截至目前，民营经济已贡献全市50%的税收、62%的GDP、74%的技术合同成交额、83%的新增城镇劳动就业、93%的市场主体。

　　发展动力实现新提升。全市民营经济市场主体总数突破73万户，较“十三五”末净增37%。其中，三项核心指标尤为突出：民间投资占全市固定资产投资比重突破55%，民营工业企业增加值增速15.5%，民营企业进出口总额占全市外贸比重提升至85.3%。

　　政企沟通迈出新步伐。全市深入开展“万人助万企”“学查改，服务保障实体经济，推动高质量发展”等专项活动，建立问题收集、办理、督办闭环机制，努力打通政企沟通“最后一公里”。“十四五”以来，全市累计协调解决企业生产经营、项目建设、政策兑现等各类问题1.3万余项，问题化解率稳定在97%以上。

　　要素协调带来新效益。全市积极建立完善大中小企业融通对接渠道，搭建企业交流、展示、服务、对接平台。“十四五”以来，全市组织开展形式多样的专题对接活动累计超5000余场，尤其是今年以来，创新开展产销、产融、产学研、用工、招商、资产优化等“六项”对接和国民企对接活动1192场，参与企业超4万家次。

　　企业管理呈现新气象。聚焦企业治理现代化需求，全市以《关于引导和鼓励民营企业加快建立健全现代企业制度的实施方案》为抓手，出台15条针对性举措，筛选重点产业链企业、专精特新企业、上市后备企业等200家优质主体，纳入现代企业制度培育库。

　　营商氛围呈现新格局。全市多渠道、多形式、多层次开展《民营经济促进法》宣传200余场；设立“洛阳企业家日”并举办首届系列主题活动，开展企业家风采展、分享交流会、亮灯致敬行动，企业家精神深入人心；“尊商、重商、亲商、安商”的价值导向深度融入城市发展血脉，成为激发市场活力的强大“凝聚力”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 陈曦 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧...
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
  • ·洛阳市一院内镜病理团队斩获多项大奖
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一县一味！国庆中秋假期，洛阳县...
  • 洛阳行政区划变迁映照千年文明脉络
  • 陆浑水库今日10时起按300立方米每...
  • 家门口的“金秋盛宴”！洛阳各公...
  • 洛阳今日白天晴天转多云 傍晚有零...
  • 致敬！洛阳市各界代表向人民英雄...
  • “新”潮澎湃产业兴——洛阳“十...
  • 网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳...
  • 洛阳举行首届鱼宴烹饪大赛
  • 国际标杆！中油一建荣膺“2025亚...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605