优势产业链规模将突破5200亿元！洛阳“十四五”制造业发展迈向新高峰
2025.09.30 23:02
　　9月30日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会上获悉， “十四五”以来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记考察河南重要讲话精神和关于新型工业化的重要论述，牢记总书记“把制造业高质量发展作为主攻方向”的殷切嘱托，深入落实产业发展“136”工作举措，大力推进新型工业化，加快培育新质生产力，全国先进制造业基地建设迈出坚实步伐。

　　态势向好，工业“压舱石”作用更加凸显。“十四五”末，全市优势产业链规模将突破5200亿元。全市规上工业利润达308.7亿元，较“十三五”末增长46.6%；尤其是工业利润率6.34%，同比提高41.8%，高于全国、全省0.95、2.2个百分点，全市工业发展质量进一步提升。产业支撑作用更强，“十四五”期间累计实施重点工业项目2809个、完成投资3975.4亿元。在一批重大项目带动下，今年1-8月全市规上工业增加值增长8.8%，排名全省第一，创近十年新高。上半年工业对全市经济增长贡献率超过47%，工业占GDP比重达到33.9%、高出全省4.7个百分点，工业“顶梁柱”进一步凸显。

　　链群向强，风口产业加快集聚成势。洛阳精准把握新一轮产业变革趋势，聚焦新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等“四新一装备”风口产业，大力发展5大产业集群17条优势产业链，推动产业链群量质齐升、成群成势。产业量级加快攀升，铝基新材料向新能源汽车、高性能材料等“风口”转型，成为首条突破千亿元产业链；在中州时代、百万吨乙烯两大龙头项目带动下，千亿级新能源电池和绿色石化产业集群加快崛起。光电、先进合金材料产业链突破500亿元，光电产业规模全省第一。人工智能、机器人、生物医药等新兴产业保持两位数增长。产业能级持续增强，形成了1个国家级制造业集群为引领、2个省级产业集群为骨干、6个中小企业特色产业集群为支撑的先进制造业体系。

　　结构向新，产业结构加快重塑重构。“十四五”期间，洛阳市产业数字化建设荣获国务院督查激励。今年又成功入选国家制造业新型技术改造、中小企业数字化转型“双试点”，获4亿元中央财政资金支持，为产业高端化、智能化、绿色化发展提供有力支撑。数智融合扩围增效，数字化应用更加普及，建成省级工业互联网平台9家，推动1.8万家中小企业“上云上平台”，建成省级以上智能示范标杆超300家。全市数字化转型指数达32.94，处于全省第一梯队，达到全国先进水平。绿色低碳深度转型，工业碳达峰步伐加快，全面完成城市区内74家高排放企业搬迁改造任务，累计淘汰落后工艺设备656台(套)，焦化、合成氨等落后产能218万吨。完善绿色制造服务体系，建成省级以上绿色工厂(园区)138家、占全省10.7%。“十四五”全市规上工业企业单位增加值能耗下降7.8个百分点，进一步擦亮新型工业化的绿色底色。创新能力不断提升，“十四五”全市组建各类产业研究院22家，实施研发项目1800项、制定行业标准310项。25家科技产业社区入驻企业1140家，其中创新型中小企业、专精特新企业、高新技术企业等占比达39%，成为科技型企业成长壮大的“加速器”，集聚创新人才上万人。累计认定省级首台(套)重大技术装备156个，“洛阳制造”加速向“洛阳创造”进化升级。

　　企业向优，优质主体活力充分释放。洛阳把企业培育作为产业发展的关键支撑，坚持抓大育小、梯度推进，做大做优一批优质企业。一手“抓大”，提高龙头企业竞争力。13家企业入选省制造业头雁企业、占全省13%，3家企业入选中国制造业500强，洛阳钼业入围全球企业1000强。营收超百亿元企业达到10家，规模占全市工业比重47%，营收、利润较“十三五”末同比增长60.5%、58%。一手“育小”，着力培育高成长性中小企业。开展“小升规、规做精、优上市”梯次培育，促进企业从“幼苗”快速成长为“大树”。“十四五”新增规上工业企业406家，增幅达23%；培育省级专精特新企业482家、国家专精特新“小巨人”企业56家，分别占全省的9%和13.5%，专精特新企业总数增长42倍，营收平均增速超20%。新培育超10亿元企业8家、超5亿元企业27家。上市公司增至16家，市值全省第一。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 孙小蕊 文/图）
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
