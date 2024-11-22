优化服务！洛阳“十四五”以来累计解决企业问题1.3万余个

9月30日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳市始终牢固树立“服务企业就是服务全市工作大局”理念，构建起覆盖问题收集、办理、督办全流程的助企服务长效机制，取得一定成效。

9月30日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳市始终牢固树立“服务企业就是服务全市工作大局”理念，构建起覆盖问题收集、办理、督办全流程的助企服务长效机制，取得一定成效。 9月30日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳市始终牢固树立“服务企业就是服务全市工作大局”理念，构建起覆盖问题收集、办理、督办全流程的助企服务长效机制，取得一定成效。 创新问题收集机制，织密诉求“一张网”。着力织密“线上+线下”联动的诉求收集渠道，确保企业诉求“应收尽收、应接尽接”。“十四五”以来，累计解决企业各类问题1.3万余个，问题化解率始终保持在97%以上，真正实现企业诉求“有诉必应、应办尽办”。 创新高效办理机制，畅通服务“快车道”。对企业问题实行“列单—领单—办单—清单”闭环管理，今年以来，市级层面已召开12场协调会，成功解决一批制约企业发展的痛点难点问题。 创新多元服务机制，激活发展“新动能”。建立《洛阳市促进民营经济发展壮大联席会议制度》，统筹协调解决全市民营经济发展中的重大问题。组织国企与民企开展“携手并进，共创未来”等交流对接会，产融集团为420余户企业提供55亿元基金支持；建立重点产业链需求摸底、路演对接、跟进回访闭环工作机制，推动优箔金属、凯迈机电等23家企业进入中州时代供应链体系；围绕中小企业融资、人才招引、外贸出海等，组织“河洛益企、政在行动”等特色政策宣讲活动累计190余期，惠及企业2万余家(次)。 下一步，洛阳市民营局将持续优化助企服务长效机制，以更精准的定位、更高效的举措、更优质的服务，为企业发展保驾护航，不断激发企业活力与创造力，共同书写服务企业、助力发展的新篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 孙小蕊 文/图）