洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

优化服务！洛阳“十四五”以来累计解决企业问题1.3万余个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.30 23:02
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　9月30日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳市始终牢固树立“服务企业就是服务全市工作大局”理念，构建起覆盖问题收集、办理、督办全流程的助企服务长效机制，取得一定成效。

　　创新问题收集机制，织密诉求“一张网”。着力织密“线上+线下”联动的诉求收集渠道，确保企业诉求“应收尽收、应接尽接”。“十四五”以来，累计解决企业各类问题1.3万余个，问题化解率始终保持在97%以上，真正实现企业诉求“有诉必应、应办尽办”。

　　创新高效办理机制，畅通服务“快车道”。对企业问题实行“列单—领单—办单—清单”闭环管理，今年以来，市级层面已召开12场协调会，成功解决一批制约企业发展的痛点难点问题。

　　创新多元服务机制，激活发展“新动能”。建立《洛阳市促进民营经济发展壮大联席会议制度》，统筹协调解决全市民营经济发展中的重大问题。组织国企与民企开展“携手并进，共创未来”等交流对接会，产融集团为420余户企业提供55亿元基金支持；建立重点产业链需求摸底、路演对接、跟进回访闭环工作机制，推动优箔金属、凯迈机电等23家企业进入中州时代供应链体系；围绕中小企业融资、人才招引、外贸出海等，组织“河洛益企、政在行动”等特色政策宣讲活动累计190余期，惠及企业2万余家(次)。

　　下一步，洛阳市民营局将持续优化助企服务长效机制，以更精准的定位、更高效的举措、更优质的服务，为企业发展保驾护航，不断激发企业活力与创造力，共同书写服务企业、助力发展的新篇章。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧...
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
  • ·洛阳市一院内镜病理团队斩获多项大奖
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一县一味！国庆中秋假期，洛阳县...
  • 洛阳行政区划变迁映照千年文明脉络
  • 陆浑水库今日10时起按300立方米每...
  • 家门口的“金秋盛宴”！洛阳各公...
  • 洛阳今日白天晴天转多云 傍晚有零...
  • 致敬！洛阳市各界代表向人民英雄...
  • “新”潮澎湃产业兴——洛阳“十...
  • 网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳...
  • 洛阳举行首届鱼宴烹饪大赛
  • 国际标杆！中油一建荣膺“2025亚...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605