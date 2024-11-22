“智造”内涵不断丰富！洛阳“十四五”制造业数字转型达到全国先进水平

9月30日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第二场新闻发布会上获悉，“十四五”以来，洛阳市把数字化转型作为推动制造业高质量发展的重要抓手，多措并举、强力推进，不断丰富洛阳“智”造内涵，激发产业活力，取得了明显成效。全市制造业数字化转型指数为32.94，达到全国先进水平，转型做法和成效入选2025年工信部典型案例。

一是政策体系不断完善。制定《洛阳市推进数字化转型战略方案》，印发《制造业数字化转型三年行动计划》，出台细分化、差异化奖补办法，围绕产业发展、金融支持、人才培育等方面制定“一揽子”配套措施，引导企业开展“智改数转网联”。“十四五”期间，用于支持技术改造、工业互联网、机器换人等政策资金累计超6亿元。

二是分类施策精准有力。根据不同企业需求，分类推进企业数字化转型。支持龙头企业打造“数字领航”、“专精特新”企业建设智能工厂、小微企业开展普惠转型，构建车间、工厂、园区三级示范体系。中信重工获评全国首批“数字领航”企业、中航光电等4家企业入选工信部卓越级智能工厂，数量全省第一。“十四五”以来，全市累计培育省级智能应用场景、车间工厂、数字化园区等标杆示范超300个，带动企业生产效率提升25%以上。

三是链式转型初显成效。编制农机装备、矿山装备、先进合金材料、光电等重点产业链转型“一图谱四清单”，指导链上企业找准改造路径。支持一拖集团等“链主”企业建设工业互联网平台，带动产业链、供应链上下游中小企业数字化转型。“十四五”以来，全市共培育国家级工业互联网试点示范5家、省级工业互联网平台9家，接入工业设备数量18万台(套)，部署工业APP、解决方案超1500个，服务企业3600余家。例如，中信重工建设矿山装备工业互联网平台，帮助客户实现设备能耗降低5.8%，带动公司主机订货超4亿元，入选国家工业互联网试点示范。

四是服务体系持续优化。用好学习交流、金融支持、技术服务等模式，破解企业“不想转、不敢转、不会转”难题。组织企业家赴名校名企专题学习，围绕光电等重点产业链开展现场观摩，通过“实地观摩+现场教学”面对面交流，提升企业家对数字化转型的实践认知。创新金融支持，联合银行开发“数转贷”专项金融产品，降低企业转型压力。发布全市制造业数字化转型蓝皮书，建立数字化转型资源池，遴选116个数字化服务商和解决方案，按照行业特点、企业需求精准推送。开展“智改数转”免费入企诊断，累计为1400家企业提供“一对一”诊断服务，助力企业改造升级。

下一步，洛阳将以建设国家中小企业数字化转型城市试点和制造业新型技术改造城市试点为抓手，围绕“点、线、面”持续发力，通过“点”上“一企一策”抓改造、“线”上“一链条一平台”抓转型、“面”上“一集群一特色”抓提升，全力推进企业数字化改造，为制造业转型升级、高质量发展提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 孙小蕊 文/图）