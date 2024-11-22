“十四五”时期，洛阳培育创新型中小企业1404家

9月30日，在洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题的第二场新闻发布会上，洛阳市工信局相关负责人聚焦培育优质中小企业回答记者提问。

"十四五"以来，洛阳坚持把优质中小企业作为制造业高质量发展的重要支撑，建立完善"选种、育苗、培优"全周期培育体系，强化政策扶持，优化发展生态，为产业发展注入了强劲动能。 企业队伍持续壮大。实施高成长中小企业培育行动，建立市县两级培育库，集中政策、资源支持企业快速发展。"十四五"时期，全市培育创新型中小企业1404家、专精特新中小企业482家、专精特新小巨人企业56家、单项冠军企业7家，全市规上工业企业中超40%为优质中小企业。 发展质量稳步提升。"十四五"时期，18家专精特新企业获省级及以上质量标杆，28家企业产品被认定为首台套重大技术装备，24家企业获评智能工厂(车间)，56家企业认定为绿色标杆企业，企业发展水平明显提高。 核心竞争力显著增强。13家专精特新"小巨人"企业入选国家"三新一强"支持计划，25家专精特新企业承担省级科技计划29项。全市专精特新企业累计制定各类标准超300项；专精特新"小巨人"企业平均研发强度达6.8%，约为全市平均水平2倍，户均拥有发明专利26项，企业技术创新水平持续提升。 成长环境不断优化。打造"河洛茶叙"政企沟通品牌，"一企一策"协调解决制约企业发展的困难问题；举办"百场对接"系列活动，推动优质中小企业抢占细分市场、进入龙头企业供应链；实施企业家素质提升工程，"十四五"时期赴名校、名企举办培训班20余期，培训企业家超2000人(次)。 下一步，洛阳市工信局将继续实施优质中小企业梯次培育行动，聚焦优势产业链上关键环节重点企业，靶向支持企业发展壮大，成长为行业的"配套专家""隐形冠军"，为洛阳现代化产业体系建设提供坚实支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 陈曦 文/图）