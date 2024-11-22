洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
在洛阳投资的境内外500强企业已达125家
洛阳网 2025.09.30 23:02
　　9月30日，在洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题的第二场新闻发布会上，洛阳市商务局相关负责人聚焦“四新一装备”风口产业精准招商回答记者提问。

　　“十四五”时期，洛阳围绕“四新一装备”风口产业，以健全统筹协调的大招商体制为基础，开展产业链招商、基金招商、应用场景招商等，探索构建链群支撑、资本赋能、创新策源、生态聚势的招商引资新路径，相继引进宁德时代、海澜之家、华为等一批企业在洛阳布局产业项目，在洛投资的境内外500强企业由“十三五”的103家增加到125家，招大引强取得明显成效。

　　优化招商工作机制。建立市级招商引资联席会议制度，统筹发挥市政府驻上海联络处、驻深圳招商联络处前沿阵地作用，各县区、市属平台公司、各省级开发区招商主阵地作用，行业主管部门、产业链链主企业产业链资源对接作用，形成一体化招商引资工作体系。

　　创新精准招商方式。持续加强与中介机构合作，构建“市级统筹调度、中介捕捉推送、县区精准对接”的市场化中介招商机制，收集有效线索100余条。以市场化为导向，构建“产业链+链主企业+产业基金”的CVC运作模式，成功设立6只总规模超200亿元的产业链CVC基金，引入中科森珀天然原料生物合成、高端胶粘剂材料等一批项目。以“链长+链主”双链模式为核心，运用链式思维招引，推动宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯两大龙头项目带动72个总投资549亿元产业链配套项目落地。

　　务实举办产业招商活动。“十四五”时期，洛阳利用国家级、省级经贸平台，聚焦新文旅、新能源、低空经济、平台经济等产业链，举办10余场产业对接活动，引入一批风口产业项目落户，建立了200余家企业对接渠道，为洛阳产业集聚发展奠定了良好基础。

　　下一步，洛阳市商务局将围绕新能源电池、百万吨乙烯、商文旅融合、平台经济等领域，持续开展精准对接，引进一批优质项目，推动产业转型升级，为全市经济社会发展做出商务贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 陈曦 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
