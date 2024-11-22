以补贴激活消费市场!“洛享金秋 嗨购神都”消费季10月启动

洛报融媒记者9月30日从洛阳市商务局获悉，《2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动实施方案》发布，从10月1日至12月31日，洛阳将以“洛享金秋嗨购神都”为主题开展消费季活动，以“小券”撬动“大消费”、以补贴激活消费市场，带动全市消费提质升级。
洛报融媒记者9月30日从洛阳市商务局获悉，《2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动实施方案》发布，从10月1日至12月31日，洛阳将以“洛享金秋嗨购神都”为主题开展消费季活动，以“小券”撬动“大消费”、以补贴激活消费市场，带动全市消费提质升级。
洛报融媒记者9月30日从洛阳市商务局获悉，《2025年“洛享金秋 嗨购神都”消费季活动实施方案》发布，从10月1日至12月31日，洛阳将以“洛享金秋嗨购神都”为主题开展消费季活动，以“小券”撬动“大消费”、以补贴激活消费市场，带动全市消费提质升级。
本次补贴活动聚焦汽车、住房、文旅、家电、商贸等领域，采取“5+N”(5个重点活动，N场县区多元化配套活动)形式，营造“全域联动、文旅融合、普惠百姓、商业升级”的消费氛围。特别需要注意的是，此次补贴发放遵循“市县(区)联动、总额控制、先到先得，用完即止”的原则。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605