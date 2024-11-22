9月29日至30日，市委书记江凌、市长张玉杰率队到广东省深圳市、江门市考察对接项目，深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，抢抓全国统一大市场建设机遇，积极推进跨区域资源整合和产业协作，为现代化洛阳建设积蓄强劲动能。

江凌、张玉杰率队到广东省考察对接项目

积极推进跨区域资源整合和产业协作

为加快现代化洛阳建设积蓄强劲动能

9月29日至30日，市委书记江凌、市长张玉杰率队到广东省深圳市、江门市考察对接项目，深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，抢抓全国统一大市场建设机遇，积极推进跨区域资源整合和产业协作，为现代化洛阳建设积蓄强劲动能。

华润集团以“引领商业进步，共创美好生活”为使命，深耕大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技与新兴产业等领域，综合实力位居全国前列。在华润集团深圳总部，江凌、张玉杰与集团总经理王崔军举行工作会谈，代表市委市政府感谢华润集团长期以来参与支持洛阳发展，并就共同推动华润集团加大在洛投资力度进行深入交流。双方表示，进入新发展阶段，市场投资取向发生深刻变化。作为中原城市群副中心城市和历史文化名城，洛阳拥有庞大的消费市场、厚重的文化底蕴和综合成本优势，产业格局加快重塑，文旅市场持续火爆，城市能级不断提升。华润集团业务布局广泛、综合实力雄厚，长期以来在河南和洛阳投资兴业，取得了良好业绩。双方将发挥优势、整合资源，在巩固原有良好合作基础上，积极拓展在城市综合开发运营、文旅项目运营、产业发展等领域务实合作，专班跟进、深化对接，尽快促成契合度高、示范性强的合作项目落地实施，实现地企互利共赢。

低空经济是培育壮大新质生产力的重要产业赛道。深圳市英武科创集团专注于电动垂直起降飞行器研发制造和低空场景开发运营。江凌、张玉杰走进英武低空经济展示中心，察看载人飞行器创新成果展示，了解科技创新、场景应用等情况，并与集团董事长殷鹏举行工作会谈。双方表示，低空经济是极具成长潜力的产业新赛道。洛阳航空装备产业链条完整，文旅应用场景丰富。英武科创集团拥有强大的颠覆性产品迭代创新能力。双方将以文旅场景应用为突破口，协同推进载人飞行器研发和产业化，强化科创基金赋能，拓展示范应用场景，培育低空装备制造产业，加快打造低空经济创新生态圈。

三诺集团是以“智慧生活”为核心的工业设计和智能制造领域领军企业。江凌、张玉杰走进企业展厅，察看智能终端产品展示，并与企业董事长刘志雄进行工作会谈，就携手推进智能文创开发运营达成广泛共识。双方表示，当前，以满足情感需求为导向的情绪消费成为文旅消费新趋势，潮玩经济成为文化产业发展新风口。双方将全面深化对接合作，把城市的文化优势和旅游流量与企业的研发设计制造能力结合起来，以工业设计为驱动，以智能交互为方向，创新推出更多有生命、更智慧的爆款文创产品，有效激活和释放文旅消费潜力。

江门市是著名侨乡，“开平碉楼与村落”被列为世界文化遗产。由CPE源峰投资打造的赤坎古镇度假区，以中西合璧的碉楼骑楼建筑群为依托，融入沉浸式文旅新业态，成为广东文旅发展的新标杆。在实地考察赤坎古镇保护利用、文旅业态、投资运营等情况后，江凌、张玉杰与CPE源峰总裁田宇举行工作会谈，就携手推动龙门石窟片区重大文旅项目落地进行深入交流。双方表示，龙门石窟是世界文化遗产，是洛阳最具价值的文旅IP。CPE源峰是拥有强大资本运作、资源整合能力的资产管理机构，在文旅投资运营等领域积累了丰富经验。双方将把握文旅消费新趋势，共同打造龙门片区“演艺矩阵+文化主题酒店”沉浸式文旅度假项目，着力扩大优质文旅产品供给，真正把文旅流量转化为消费增量。洛阳将倾力做好服务保障，推动合作项目尽快落地，同时认真梳理优质文旅和产业资源，积极拓宽与CPE源峰的多领域、深层次合作，实现互利共赢发展。

副市长王太钢参加考察。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)