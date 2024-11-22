洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
玄武门遗址保护展示工程完成内部装修
来源: 洛阳网 2025.09.30 19:09
　　洒水保洁，清洗广场石砖……9月30日，洛阳玄武门遗址保护展示工程现场一片忙碌景象。

　　玄武门遗址保护展示工程位于老城区唐宫东路与定鼎北路交叉口东北，项目占地面积约190亩，建筑面积约25000平方米，主要建设有玄武门主城楼、马道、城墙以南两处“一字型”建筑和玄武门南北广场等。

　　历史上，玄武门是隋唐洛阳城宫城的正北门，也是守卫宫城北面安全的第一道门户。该项目通过复建历史元素建筑，与明堂、天堂等建筑群形成轴线呼应，可完整再现隋唐洛阳城宫城的格局和风貌。

　　项目现场，古色古香的广场石砖、拱桥与红白相间的主城楼相得益彰。道路两侧绿植苍翠挺拔，如迎宾的仪仗队。主城楼一楼为遗址展示区，透过脚下的透明玻璃地砖，可详细观察城门遗址全貌。乘电梯来到三楼大厅，只见室内雕梁画栋，宫灯、画屏、乐鼓，一应陈设无不彰显皇家风范。

    		•
    		 
    		•
