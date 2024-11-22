新增2处换乘停车场+14个临时停车场！国庆假期来洛停车指南

国庆、中秋假期将至，9月30日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为缓解中心城区交通压力，方便外地游客便捷出行，“双节”期间洛阳除常态化停车场及泊位外，设置2处换乘停车场和14个临时停车场，方便自驾游客停车后步行抵达就近地铁站，在热门景区附近停车无忧。

国庆、中秋假期将至，9月30日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为缓解中心城区交通压力，方便外地游客便捷出行，“双节”期间洛阳除常态化停车场及泊位外，设置2处换乘停车场和14个临时停车场，方便自驾游客停车后步行抵达就近地铁站，在热门景区附近停车无忧。

●2处换乘停车场，自驾游客可停车后就近换乘地铁

换乘停车场1号：瀍河区河洛古城停车场(洛阳地铁1号线杨湾站附近)

车位数：1100余个

换乘停车场2号：龙门大道伊洛路交叉口向东150米路南，过涵洞后路左侧(洛阳地铁2号线八里堂站附近)

车位数：200余个

通过自驾与地铁换乘，市民和游客可直达洛邑古城、应天门、王城公园、洛阳博物馆、泉舜等热门景区景点及商圈。

●热门景区附近增设14个临时停车场

在龙门石窟、王城公园等热门景区附近增设14个临时停车场，预计可提供4100余个停车泊位，具体点位如图所示：

(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李峰 文/图)