全天开放！洛阳市科技馆推出“双节”主题科普活动

洛报融媒记者从洛阳市科技馆获悉，为了迎接国庆、中秋长假，该馆特别推出了一系列科普活动，邀请广大市民共赴这场科技盛宴。

此次系列科普活动形式包括科普课程、实验展示、科普秀表演等，学科知识涵盖物理、天文、人文等领域，旨在助力提升科普传播的实效性与亲和力，为青少年提供寓教于乐的科学教育和别样的假期选择，在全社会营造崇尚科学、热爱祖国的浓厚氛围。

10月1日至10月8日，市科技馆正常开放，开馆时间为每天9:00至18:00。10月9日起，市科技馆恢复正常开闭馆时间，开馆时间为周三至周日9:00至17:00，周一、周二闭馆(法定节假日除外)。

洛阳市科技馆提醒，有意参观者须通过官方微信公众号提前预约，并按照所预约时间段按时入馆。未在预约时段内入馆的游客，预约码将会失效，需重新预约其他时段。咨询电话：0379-69978061、0379-69978331。