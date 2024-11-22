网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳气象部门回应

日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，即将到来的国庆、中秋假期阴雨天气持续，能否通过人工干预，阻止或者减少降水？

日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，即将到来的国庆、中秋假期阴雨天气持续，能否通过人工干预，阻止或者减少降水？ 日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，即将到来的国庆、中秋假期阴雨天气持续，能否通过人工干预，阻止或者减少降水？ 针对该市民提出的疑问，洛报融媒记者采访了洛阳市气象局工作人员。该工作人员表示，目前人工影响天气技术仅能对小范围弱降雨进行有限干预，对中雨以上降水过程尚无有效应对手段。 据介绍，国庆、中秋假期期间，洛阳市以阴雨天气为主。其中10月1日预计出现大雨，2日、4日至6日主要为小雨，3日白天有降雨间歇。 “我国尽管在人工影响天气技术方面已相对先进，但对大气中强大的气流能量，目前尚不具备改变大范围天气状况的能力。”该工作人员说。 最近几天天气预报 10月1日(周三)：阴天有大雨，部分地区有暴雨，气温17℃～22℃。 10月2日(周四)：小雨停止转阴天，气温16℃～20℃。 10月3日(周五)：阴天间多云，傍晚到夜里阴天转小雨，部分地区有中雨，气温14℃～23℃。 10月4日(周六)：阴天有小到中雨，部分地区有大雨，气温17℃～22℃。 10月5日(周日)：阴天有中雨，局部大雨，气温17℃～21℃。 10月6日(周一)：阴天有小雨，气温16℃～26℃。 影响与建议： 1.9月以来，洛阳市降水过程频繁、降水异常偏多，近期仍多阴雨天气，需防范持续阴雨对秋收的影响，秋作物已成熟的地块及时排涝降渍，加快收获进度，已收获地区抓住降雨间歇科学通风晾晒或机械化烘干。 2.正值国庆中秋假期，雨天道路湿滑，雨后凌晨多雾，能见度低，旅游外出需注意安全。 3.关注持续降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝等气象风险，加强灾害隐患点巡查排险和应急处置，保障群众生命财产安全。 因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）