洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳气象部门回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.30 18:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，即将到来的国庆、中秋假期阴雨天气持续，能否通过人工干预，阻止或者减少降水？

　　针对该市民提出的疑问，洛报融媒记者采访了洛阳市气象局工作人员。该工作人员表示，目前人工影响天气技术仅能对小范围弱降雨进行有限干预，对中雨以上降水过程尚无有效应对手段。

　　据介绍，国庆、中秋假期期间，洛阳市以阴雨天气为主。其中10月1日预计出现大雨，2日、4日至6日主要为小雨，3日白天有降雨间歇。

　　“我国尽管在人工影响天气技术方面已相对先进，但对大气中强大的气流能量，目前尚不具备改变大范围天气状况的能力。”该工作人员说。

　　最近几天天气预报

　　10月1日(周三)：阴天有大雨，部分地区有暴雨，气温17℃～22℃。

　　10月2日(周四)：小雨停止转阴天，气温16℃～20℃。

　　10月3日(周五)：阴天间多云，傍晚到夜里阴天转小雨，部分地区有中雨，气温14℃～23℃。

　　10月4日(周六)：阴天有小到中雨，部分地区有大雨，气温17℃～22℃。

　　10月5日(周日)：阴天有中雨，局部大雨，气温17℃～21℃。

　　10月6日(周一)：阴天有小雨，气温16℃～26℃。

　　影响与建议：

　　1.9月以来，洛阳市降水过程频繁、降水异常偏多，近期仍多阴雨天气，需防范持续阴雨对秋收的影响，秋作物已成熟的地块及时排涝降渍，加快收获进度，已收获地区抓住降雨间歇科学通风晾晒或机械化烘干。

　　2.正值国庆中秋假期，雨天道路湿滑，雨后凌晨多雾，能见度低，旅游外出需注意安全。

　　3.关注持续降水可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝等气象风险，加强灾害隐患点巡查排险和应急处置，保障群众生命财产安全。

　　因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧...
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
  • ·洛阳市一院内镜病理团队斩获多项大奖
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一县一味！国庆中秋假期，洛阳县...
  • 洛阳行政区划变迁映照千年文明脉络
  • 陆浑水库今日10时起按300立方米每...
  • 家门口的“金秋盛宴”！洛阳各公...
  • 洛阳今日白天晴天转多云 傍晚有零...
  • 致敬！洛阳市各界代表向人民英雄...
  • “新”潮澎湃产业兴——洛阳“十...
  • 网友呼吁假期“人工停雨”？洛阳...
  • 洛阳举行首届鱼宴烹饪大赛
  • 国际标杆！中油一建荣膺“2025亚...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605