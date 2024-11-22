洛阳特巡警立体化守护市民游客安全祥和过佳节

前置巡逻警力、开展武装巡逻、加强后夜巡逻、空地联勤值守……这个国庆、中秋假期，洛阳特巡警将构建一张“天上+地面”“步巡+车巡”的立体化安全防护网，让市民游客度过一个欢乐祥和平安的假期。

根据部署，洛阳特巡警将按照“警力跟着警情走”的原则，将警力部署到游客最需要的地方，“人巡+车巡”“定点值守+动态巡逻”等多种巡逻方式相结合，最大限度将警力摆在街面，在人员密集场所、旅游景区及夜经济商圈等部位，开展武装巡逻，随时准备增援处置突发案事件。

届时，在应天门广场、定鼎门南广场、白马寺等热门景点，民警不仅开展值守巡逻，还将化身“活地图”和“百事通”，为游客提供咨询和帮助。

从10月1日深夜开始，洛阳特巡警将调整处突车巡逻勤务班次，加强后夜巡逻，让重点区域即使是在凌晨时分，依然有警灯闪烁，为夜归的游客照亮回家的路。

假期期间，洛阳特巡警支队将与交管支队联合部署警力，开展重装摩托车联勤巡逻，采取徒步与机动相结合的巡逻方式，维护交通秩序、服务群众、压降街面警情，重点对沿途未拔钥匙、未上锁的非机动车，及未关车窗、未锁车门的机动车车主进行提醒，开展“拉车门、拔钥匙、放卡片”防范工作。洛阳警方警务航空大队也将利用无人机专业载荷，协同开展空地联勤值守。

此外，洛阳特巡警支队还将与刑侦支队联合开展携犬联勤巡逻，在龙门石窟、应天门等重点区域，警犬与民警一同执勤，这些“特殊战友”将携手增强威慑力，守护游客安全。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 许鹏飞 沈阳 文/图）