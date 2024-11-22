洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
国际标杆！中油一建荣膺“2025亚洲吊装50强企业”
来源: 洛阳网 2025.09.30 18:21
　　9月30日，洛报融媒记者从中国石油工程建设公司第一建设公司(简称中油一建)获悉，在日前于印尼雅加达举行的2025年全球工程机械50强峰会亚洲论坛上，该企业凭借卓越的吊装业绩与雄厚的装备实力，荣膺“2025亚洲吊装50强企业”称号，是中国石油唯一获此殊荣的企业。

　　全球工程机械50强峰会是工程机械领域的顶级行业盛会，会上评选的“亚洲吊装50强企业”榜单从经营质量、管理能力、安全、工程业绩、品牌形象和商誉度等多个维度进行综合评定，是吊装行业极具影响力的权威榜单之一。

　　近年，中油一建在吊装作业领域持续发力，先后参与盛虹炼化、广东石化、广西石化、北方华锦联合石化等多项大型一体化工程的大件吊装施工，积累了丰富的重大项目经验。同时该企业注重技术研发与创新，成功突破并掌握5000吨级吊耳及吊具系统设计制造、大型炼化一体化项目4000吨级以上起重机模块化运输转场等关键技术，形成了包含专利、工法、技术秘密在内的多项核心成果。

　　值得一提的是，该企业主导研发制造的世界最大单门式起重机——MYQ型5000吨门式起重机自投用以来，共完成23次塔器吊装及设备平移任务，累计吊装/平移重量43997吨。其于2020年引进的4000吨履带式起重机，完成千吨级吊装任务79次，累计吊装重量98050吨，创造多项全国吊装纪录。

　　此次斩获“亚洲吊装50强”，是中油一建在连续13年稳居“中国吊装施工企业10强”基础上实现的又一突破，不仅标志着该企业在吊装领域业绩得到高度认可，更进一步提升了企业的国际知名度和品牌影响力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 吴潘潘 王建丽 文/图）
