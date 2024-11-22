“双节”期间，洛阳公交IC卡人工充值点服务时间调整

记者9月30日获悉，洛阳市公交集团结算中心调整国庆、中秋“双节”期间公交IC卡人工充值点服务时间，10月9日恢复正常。 记者9月30日获悉，洛阳市公交集团结算中心调整国庆、中秋“双节”期间公交IC卡人工充值点服务时间，10月9日恢复正常。 ●持续服务点：公交IC卡充值中心，位于解放路16号，假期照常营业，无休。 ●分段营业点：中原银行九都路支行充值点、中原银行洛龙区支行充值点，10月1日至5日休息，10月6日至8日营业；中原银行东花坛支行充值点、中原银行涧东支行充值点、中原银行西苑支行充值点、中原银行大学城支行充值点，10月1日至3日营业，10月4日至8日休息。 洛阳市民之家充值点，将根据市民之家整体开放时间动态调整。市公交集团提醒广大市民，请合理选择充值点和办理时间，如有疑问可拨打咨询服务热线63192273。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 张峰 文/图）