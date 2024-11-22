洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“双节”期间，洛阳多条公交线路延长服务时间

　　国庆、中秋“双节”将至，为更好满足市民和游客夜间出行需求，洛阳市公交集团计划于10月1日至10月8日，延长途经龙门石窟、洛邑古城等热门景区的多条公交线路服务时间。

　　53路：平等街北口末班车由20:00延至20:30；龙门石窟末班车由20:50延至21:20。

　　60路：谷水西末班车由19:00延至20:00；龙门石窟末班车由20:25延至21:25。

　　81路：龙门石窟末班车由20:57延至21:30。

　　7路：南苑路南昌路口、东花坛双向末班均由22:00延至22:30。

　　16路：中州东路公交停车场末班由20:00延至20:30。

　　17路：中州东路公交停车场末班延至20:30；西苑路长安路口末班延至21:32。

　　23路：中州东路公交停车场末班延至20:30；天津路建设路口末班延至21:30。

　　57路：中州东路公交停车场末班由19:30延至20:00；开元大道龙祥街口末班延至21:18。

　　106路：河洛古城末班延至20:30；应天门末班延至21:05。

　　206路：新区第一公交停车场末班延至19:30；洛阳站末班延至20:26。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
