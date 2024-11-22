洛阳2026年度职工大额保险10月1日开始缴费

洛报融媒记者从洛阳市医疗保障局获悉，2026年度职工大额医疗费用补助保险(以下简称职工大额保险)10月1日起开始缴费。

洛报融媒记者从洛阳市医疗保障局获悉，2026年度职工大额医疗费用补助保险(以下简称职工大额保险)10月1日起开始缴费。

职工大额保险缴费标准设为每人每年190元、每人每年240元两档，征缴时间为2025年10月1日至2025年12月31日，待遇享受期为2026年1月1日至2026年12月31日。

职工大额保险是职工基本医保的拓展延伸和有益补充，是政府推行的一项惠民工程，积极主动缴费参保可有效减轻大病患者高额医疗费用负担。其参保范围为全市参加职工基本医保的用人单位和个人(含退休人员)，费用由税务部门征收，缴费方式与职工基本医保一致。

在支付范围和支付比例方面，职工大额保险与职工基本医保统筹基金的支付保持一致，缴费标准190元档次的支付限额为42万元/年，缴费标准240元档次的支付限额为47万元/年，实行直接结算。如果无法直接结算，可办理手工零星报销。

洛阳市医疗保障局相关负责人说，单位人员(含本单位退休人员)由用人单位集中缴费，灵活就业人员、领取失业保险金人员和因单位破产、撤销(注销)等原因无单位管理的，由个人自行缴费，提倡线上缴费。

缴费方式：

●单位集中缴费

1.通过“河南省医疗保障公共服务平台”核对缴费人数、姓名和身份证号等信息，对征收计划有疑的及时联系医保经办机构予以核实；

2.按照洛阳市职工大额保险实施办法筹集参保资金，从指定缴费渠道中选择合适方式一次性足额缴纳。缴费到账后，可通过电子税务局、社保费管理客户端或办税服务厅开具税务完税证明或社保费缴费证明。缴费到账后为参保人开通相应结算待遇。

●个人自行缴费

开通线上自主缴费渠道，通过“河南税务”微信公众号(微服务-社保费缴纳)、微信搜索“河南税务”小程序、支付宝搜索“河南税务”小程序、安装“电子税务局”App(办税-社保业务)，均可实现足不出户便捷缴费，可为本人缴费，也可为他人代缴。

●无法完成缴费

因特殊原因无法按上述办法完成缴费的，请联系属地医保经办机构处理。

需要提醒的是，未按时缴费的用人单位和个人，视为自动放弃2026年度职工大额保险年度参保(缴费)资格，其征收计划到期自动失效无法补缴，无法享受相应待遇。职工大额医疗费用补助处于停保状态的参保职工，须前往医保经办机构办理续保后再缴费。

如果参保人员缴费后，在未进入待遇享受期前(2025年12月31日前)存在以下情形，可在征收期结束后由参保单位或个人向属地医保经办机构申请退费：因死亡终止职工医保关系；因参加居民医保或在其他统筹地区参加职工医保，在申请退费时未在本市恢复职工医保关系。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 刘学其）