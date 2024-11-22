通行规则有变！事关洛阳龙门高铁站

为进一步优化洛阳龙门高铁站周边道路的通行秩序，有效缓解高峰期道路交通拥堵状况，全力营造优质出行条件，现就留新路通行规则调整有关事项通告如下。

为进一步优化洛阳龙门高铁站周边道路的通行秩序，有效缓解高峰期道路交通拥堵状况，全力营造优质出行条件，现就留新路通行规则调整有关事项通告如下。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新通告，内容如下： 关于进一步优化洛阳龙门高铁站周边道路通行秩序的通告 为进一步优化洛阳龙门高铁站周边道路的通行秩序，有效缓解高峰期道路交通拥堵状况，全力营造优质出行条件，现就留新路通行规则调整有关事项通告如下： 封闭施工安排 自2025年10月8日23:00起至2025年10月10日7:00止，留新路全段实施封闭施工。施工期间，该路段禁止一切机动车、非机动车及行人通行。 施工期间接站车辆停放指引 封闭施工期间，前往龙门高铁站接站的社会车辆，可停放至北广场地下停车场进行接送。 施工后通行规则 2025年10月10日7:00起，留新路全段作为龙门高铁站社会车辆快速接客区，具体通行规则如下： 1.车道规划与行驶路线：留新路规划为南北双向车道，社会车辆需从留新路北侧车道驶入，行至高架桥下调头弯处完成转向后，从南侧车道驶出，实现“单向循环、快速接客”。 2.通行车辆限制：留新路与厚载门街口设置进口闸机及出口闸机，出租车、网约车等营运车辆禁止进入该快速接客区，仅限社会车辆通行。 施工期间带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢广大市民及旅客的理解与支持！ 特此通告。 高铁洛阳龙门站管委会

