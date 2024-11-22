洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳消防发布“双节”消防安全提示
来源: 洛阳网 2025.09.30 18:21
　　国庆、中秋假期将至，洛阳将迎来客流、物流高峰，洛阳市消防救援支队9月30日发布“双节”消防安全提示，提醒社会单位和广大群众加强防范，谨防火灾事故发生。

　　社会单位：压实责任，筑牢防线

　　1.机关、团体、企事业单位需严格落实消防安全主体责任，节前开展全面消防安全检查，及时清除火灾隐患，节日期间加强值班值守与巡查力度。

　　2.商场、宾馆、KTV等人员密集场所，要确保消防控制室24小时专人值班，保持疏散通道、安全出口和消防车通道畅通，消防设施器材完好有效，并组织员工开展应急演练。

　　3.博物馆和文物建筑单位，要严格落实《文物建筑消防安全管理十项规定》，切实落实消防安全主体责任，全面开展防火巡查检查，严格消防设施、用火用电、大型活动管理，制定应急消防预案并加强演练。

　　4.举办大型节庆、商贸等群众性活动，需依法申报，制定灭火和应急疏散预案，配足消防器材，加强现场消防安全管理。

　　居家生活：“三清三关”，防患未然

　　1.严格遵守“三清三关”准则：清厨房、清阳台、清走道，关火源、关电源、关气源。尤其要清理阳台、楼道杂物，谨防室外飞火引发火灾。

　　2.规范用火用电用气，厨房用火不离人，人离必关火断气。定期检查电气线路、燃气管道及阀门，避免老化、泄漏等问题。不超负荷使用电器，手机充电时勿放置在床铺、沙发等可燃物上。

　　3.加强对老人和儿童的安全提醒，教育孩子不玩火，将火源放在孩童不易触及处，提醒老人勿卧床吸烟。

　　4.电动自行车严禁进楼入户、在楼道或电梯间停放及充电，严禁私拉乱接电源线路充电。

　　出行游玩：时刻警惕，安全随行

　　1.外出旅游前，彻底排查家中隐患。乘坐公共交通工具时，不携带易燃易爆危险品，不吸烟，留意安全出口及灭火器位置。

　　2.自驾游出行前，检查车辆电路、油路及车载灭火器，勿在仪表盘放置打火机、空气清新剂等受热易爆炸物品。车辆按规定停放，不占用消防车通道。

　　3.进入景区、酒店等场所，首先熟悉疏散通道和逃生路线。在龙门石窟、老君山、应天门、白马寺等景区游玩，严禁吸烟、野炊、燃放烟花爆竹，谨防引发火灾。

　　应急处置：科学应对，及时求助

　　1.发现燃气泄漏，立即关闭阀门，敞开门窗通风，严禁触动电器开关和使用明火，到室外安全区域求助。

　　2.遇火情保持冷静，立即拨打119报警，清晰说明起火位置、火势大小及有无人员被困；逃生时用湿毛巾捂住口鼻，弯腰低姿前行，切勿贪恋财物。

　　3.发现火灾隐患，可拨打12345热线电话举报投诉。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩）
