洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳再添两条“神都小巴”网约公交线路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.30 15:09
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　记者从洛阳市公交集团获悉，从10月1日起，洛阳新增两条“神都小巴”网约公交线路，进一步丰富市民与游客的假日出行选择。

　　今年5月，洛阳开通“神都小巴”网约公交，运营范围在西工区，后拓展至洛阳博物馆区域。网约公交打破了传统公交固定线路与站点的限制，采用动态响应模式，真正实现了“门对门”的精准服务。无论是通勤、购物、休闲还是游览，这种“随叫随到”的出行方式都能满足不同人群的个性化需求，大幅提升了出行的效率与舒适度。

　　此次开通的两条新线路继续依托“优点出行”微信小程序，采用“点单式”服务模式。乘客只需通过手机“一键呼叫”，即可享受“随叫随到”的灵活公交服务，体验更加便捷、高效的出行新方式。

　　●“神都小巴”网约公交2号线

　　运营范围位于洛龙区，北起洛宜路，南至伊洛路，东起厚载门街，西至张衡街。该线路构建起一个覆盖区域内多所高校、大型商超、热门景区、居民社区、产业园区及交通枢纽的灵活交通网络，可有效满足各类中短途出行需求。线路每日运营时间为10:00至19:30。

　　●“神都小巴”网约公交3号线

　　重点服务伊滨区，运营范围北起新源路，南至司马光路，西起孝文大道，东达汉魏大道。线路途经多所中学，紧密串联起学校、社区、产业聚集区及医疗机构，切实便利学生群体与居民的日常通勤与生活出行。该线路每日运营时间为10:00至19:00。

　　此外，为形成高效的公共交通网络，洛阳市公交集团同步对伊滨专线进行了运力提升，通过增加运营车辆、加密发车间隔，与“神都小巴”3号线实现无缝衔接。乘客可在服务范围内的任意伊滨专线站点下车，便捷换乘，直达洛阳龙门站和八里堂地铁站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧...
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
  • ·洛阳市一院内镜病理团队斩获多项大奖
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一县一味！国庆中秋假期，洛阳县...
  • 惠民措施多多！国庆中秋假期，洛...
  • “长腿天团”出道！大火烈鸟、鹤...
  • 10月1日至8日，洛阳公交将开通9条...
  • 四大主题！河南首席科普专家进洛阳
  • 水往天上流！河南首个“反重力瀑...
  • 洛阳行政区划变迁映照千年文明脉络
  • “双节”期间，洛阳35家行政事业...
  • 立项！氢能产业国际合作将添“龙...
  • 挂号就诊却无医生坐诊？偃师区中...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605