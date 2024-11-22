洛阳再添两条“神都小巴”网约公交线路

记者从洛阳市公交集团获悉，从10月1日起，洛阳新增两条“神都小巴”网约公交线路，进一步丰富市民与游客的假日出行选择。

今年5月，洛阳开通“神都小巴”网约公交，运营范围在西工区，后拓展至洛阳博物馆区域。网约公交打破了传统公交固定线路与站点的限制，采用动态响应模式，真正实现了“门对门”的精准服务。无论是通勤、购物、休闲还是游览，这种“随叫随到”的出行方式都能满足不同人群的个性化需求，大幅提升了出行的效率与舒适度。

此次开通的两条新线路继续依托“优点出行”微信小程序，采用“点单式”服务模式。乘客只需通过手机“一键呼叫”，即可享受“随叫随到”的灵活公交服务，体验更加便捷、高效的出行新方式。

●“神都小巴”网约公交2号线

运营范围位于洛龙区，北起洛宜路，南至伊洛路，东起厚载门街，西至张衡街。该线路构建起一个覆盖区域内多所高校、大型商超、热门景区、居民社区、产业园区及交通枢纽的灵活交通网络，可有效满足各类中短途出行需求。线路每日运营时间为10:00至19:30。

●“神都小巴”网约公交3号线

重点服务伊滨区，运营范围北起新源路，南至司马光路，西起孝文大道，东达汉魏大道。线路途经多所中学，紧密串联起学校、社区、产业聚集区及医疗机构，切实便利学生群体与居民的日常通勤与生活出行。该线路每日运营时间为10:00至19:00。

此外，为形成高效的公共交通网络，洛阳市公交集团同步对伊滨专线进行了运力提升，通过增加运营车辆、加密发车间隔，与“神都小巴”3号线实现无缝衔接。乘客可在服务范围内的任意伊滨专线站点下车，便捷换乘，直达洛阳龙门站和八里堂地铁站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）