【商会动态】洛阳市福建商会举办2025“庆国庆·迎中秋”茶话会

金秋送爽，月满情长。2025年9月28日，值此中华人民共和国76周年华诞即将来临、中秋佳节阖家团圆之际，洛阳市福建商会2025“庆国庆·迎中秋”茶话会在洛阳华阳大酒店成功举办。各界领导、在洛闽商代表、媒体嘉宾及乡亲乡贤欢聚一堂，共庆双节，共话发展，共叙乡情，共谋发展。

金秋送爽，月满情长。2025年9月28日，值此中华人民共和国76周年华诞即将来临、中秋佳节阖家团圆之际，洛阳市福建商会2025“庆国庆·迎中秋”茶话会在洛阳华阳大酒店成功举办。各界领导、在洛闽商代表、媒体嘉宾及乡亲乡贤欢聚一堂，共庆双节，共话发展，共叙乡情，共谋发展。

林绍议致欢迎词，他首先回顾了商会成立以来的发展历程，鼓励在洛闽商要继续发挥桥梁纽带作用，积极融入洛阳发展大局，为两地经济文化交流贡献力量。目前，在洛近20000名福建儿女在洛阳祖根地繁衍发展，已经成长成为在洛异地商会的重要组成部分。同时，感谢长期以来关心支持洛阳民政事业发展的商会各位同仁、社会各界朋友，并致以诚挚的感谢！向全体在洛闽籍企业家和乡贤们送上节日的美好祝福！

宁利锋讲话，他对福建商会的工作给予充分肯定，希望商会继续团结引领在洛闽商，为洛阳高质量发展注入更多活力。作为在洛阳依法登记的重要社会组织，洛阳市福建商会自2005年成立以来，始终坚守非营利性社会组织的初心使命，从凝聚乡贤力量起步，逐步发展为涵盖多领域的多元化商会组织。十九载砥砺前行中，商会不仅搭建起会员企业间资源共享、协同发展的平台，更主动扛起社会责任，在慈善公益、民生服务等领域积极作为，生动诠释了“服务会员、回馈社会”的办会宗旨，这与我市大力推进“慈善洛阳”建设的目标高度契合。民政部门作为社会组织的登记管理机关，始终坚持“鼓励支持与强化监管并举”的原则，全力为包括商会在内的各类社会组织发展保驾护航。我们一方面优化登记审批流程，为社会组织成立与发展提供便捷服务；另一方面通过政策引导、资源对接，支持社会组织发挥独特优势。近年来，我们欣喜地看到，福建商会积极发挥桥梁纽带作用，既助力闽商企业在洛阳扎根成长，又推动闽洛两地经贸文化交流，更组织会员积极参与公益慈善，在助老助残、扶贫济困等领域贡献了重要力量，这些实践正是社会组织服务社会发展的生动体现。

杨丽娟致辞中，对福建商会的工作给予充分肯定，希望商会继续团结引领在洛闽商，为洛阳高质量发展注入更多活力。她说，洛阳市福建商会自成立以来，全面建设提升较快。在凝聚会员方面，商会始终是在洛闽籍企业家的"温暖港湾"，让大家在异乡感受到了家的归属感。在服务发展方面，商会持续优化服务体系，搭建起多元化交流合作平台，推动会员企业在钢铁、建材、文旅等多个领域实现突破。在贡献地方经济上，闽商企业家们更是展现了硬核力量。据不完全统计，闽商在洛投资总额超近千亿元，年产值达近千亿元，为洛阳民营经济注入了强劲动能。但是，福建商会在发展过程中，也有一些问题亟待解决，健全建强商会领导班子是全体商会会员必须共同面对和认真思考的重要课题。今天的洛阳，正处于优势叠加、风鹏正举的黄金发展期。习近平总书记上半年亲临洛阳，再次强调"推进中国式现代化，必须大力发展民营经济"。省委、省政府赋予洛阳"打造全省高质量发展新的增长极"的重大使命；市委、市政府提出"聚焦"三项重点工作'、用好"三个重要抓手'、实现'三个显著提升"的施工图，尤其把"重振洛阳制造业辉煌"摆到核心位置。洛阳正加快建设全国先进制造业基地、全国沉浸式文旅目的地、全国科技创新高地，全面开启现代化洛阳建设新征程。这为广大民营企业家提供了更加广阔的舞台、更加丰厚的沃土、更加可期的未来。下一步，希望福建商会加强领导班子建设，团结带领全体会员抢抓发展机遇，传承"爱拼敢赢"的闽商精神，在"专精特新"企业培育、产业转型升级等领域勇立潮头，为洛阳经济社会发展再做新的贡献！洛阳市工商联永远是大家的"娘家人"，我们将持续做好服务保障，让各位企业家在洛阳安心发展、舒心创业，谱写出洛阳民营经济高质量发展新篇章。最后，再次祝愿各位企业家朋友中秋快乐、阖家幸福、事业兴旺、财源广进！

梁士甫强调，他说，首先代表中共洛阳市委社会部向莅临到会的各位嘉宾表示诚挚问候！向在洛闽商及家人致以节日祝贺！多年来，中共洛阳市委、市政府及相关部门始终关注异地商会发展，为我们牵线搭桥、排忧解难，为商会工作的顺利开展提供了坚实保障；社会各界朋友与我们坦诚相待、合作共赢，为闽洛两地的交流协作注入了源源不断的活力。希望福建商会加强领导班子建设，团结带领全体会员抢抓发展机遇，传承“爱拼敢赢”的闽商精神，在“专精特新”企业培育、产业转型升级等领域勇立潮头，为洛阳经济社会发展再做新的贡献!中共洛阳市委社会部是大家的“娘家人”，我们将持续做好服务保障，让各位企业家在洛阳安心发展、舒心创业，谱写出洛阳民营经济高质量发展新篇章。

活动现场，洛阳市福建商会与中国银行河南省分行签署了战略合作协议，旨在为在洛闽商企业提供更坚实的金融支持。签约仪式后，进入商会会员载歌载舞环节，精彩的文艺演出与多轮抽奖环节为茶话会增添了浓厚的节日喜庆氛围。大家怀着真挚的感情，热情颂扬了伟大祖国尤其是河洛大地日新月异的变化，畅谈了洛阳在经济社会发展等方面取得的巨大成就。进一步表达了洛阳市福建商会在中共洛阳市委、市政府的领导下，中共洛阳市社会工作部的关心指导，洛阳市民政局社会组织管理局社团的监管，洛阳市工商联的大力支持下，福建商会要按照中共洛阳市委“生态宜居美丽洛阳”的发展主战略，要充分体现了在洛闽商企业及亲属热爱祖国、热爱洛阳的优秀品格和高尚情操，为加快推进宜居、宜业、宜游的新洛阳建设做出自己的贡献，

洛阳市人大常委会原副主任白志刚，洛阳市人大常委会选工委原主任司志华，中共洛阳市委社会工作部副部长梁士甫，中国银行洛阳分行党委委员、副行长王明，洛阳市工商联党组成员、副主席杨丽娟，洛阳市中级人民法院督查局原局长迟军，洛阳市计生委原副主任郭玲娟，洛阳市民政局社会组织管理局社团宁利锋主任，洛阳广播电视台新媒体主任郭长伟，洛阳日报社洛阳网总经理、执行总编辑刘宏波，河南法治日报新媒体洛阳站长郭跃铮，河南法制网韩伟荣，大公报洛阳站站长闫伟、记者李言，大河报洛阳市记者站新闻部部长李晓波，洛阳中行普惠部主任皇超颂、中国银行河南省分行洛阳市纱厂路支行行长郭新建、洛阳中行纱厂西路支行副行长刘薇等领导到会祝贺！

洛阳市福建商会会长林绍议、顾问林立兴、潘家林，监事长王黎明，民革河南省委会祖统专委会主任、民革河南省企业家联谊会会长、洛阳市福建商会执行常务副会长陈朝福、执行常务副会长江鹏程，商会党支部书记陈小美，商会副监事长布坚，洛阳市市场中心原主任、洛阳市工商局原副局长、洛阳市福建商会秘书长张自建以及在洛闽商企业代表宁德时代零碳事业部区域总经理助理马可，洛阳金鹭硬质合金工具有限公司总经理杨跃、副总经理刘鹏，旭辉集团洛阳区域负责人杨小元等以及在洛闽商企业代表近400人受邀参加此次活动。