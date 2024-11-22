洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
文明中国·河南丨洛阳：守护千年文脉，滋养城市文明
来源: 河南文明网 2025.09.30 11:47
　　“洛阳汉服”现象级出圈，带动形成了完整的产业链。近年来，洛阳市以“汉服热”为契机，举办汉服文化节等活动，推出优惠措施，开展免费培训，使文化红利惠及更多民众。对古城、老厂的活化利用，催生了洛邑古城等一批“文化+”特色消费街区，不仅丰富了游客体验，更显著提升了本地居民的幸福感和获得感。据统计，当前洛阳汉服相关店铺已超过3000家，带动就业3万余人，文化真正成为了“活”的产业、群众的福祉。

　　在洛阳，人人都是古都文明的推广员。近年，洛阳积极培育“古都文明推介官”，围绕传统节日组织的“我们的节日”主题活动，鼓励各行各业群众挖掘、宣传家乡文化。此外，“我在夏博修文物”“我是小小考古家”等文明实践项目蓬勃开展，让文化遗产保护从“要我做”转变为“我要做”，成为全民自觉行动。

　　文化认同是最深层次的认同。近年，洛阳市创新推出“文化+旅游+教育”研学模式，打造精品线路和课程。各博物馆研发150余款文创产品，以及“探秘古墓宝藏”“洛博一夜探古今”等50余场特色研学活动，让青少年在体验中深入了解中华优秀传统文化，增强文化认同，筑牢文化自信的根基。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
