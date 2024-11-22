文明中国·河南丨从“一处美”到“一片和”：洛阳城乡共育文明花

庭院里欢声笑语，广场上载歌载舞，昔日婚丧嫁娶的铺张攀比之风悄然褪去，取而代之的是简朴温馨的“简约”婚礼和邻里共聚的“百姓食堂”……在河洛大地的城乡之间，一幕幕文明新风把幸福吹到群众身边。

近年，洛阳坚持以“乡里中心”为载体，整合便民服务、文明实践、技能培训、日间照料、托幼、卫生健康、农村综合服务等7项基本服务，鼓励有条件的地方探索增加电商直播、旅游服务等特色服务，构建“7+N”服务体系。

去年以来，洛阳市统筹各类资源，积极推动公共服务均等化，创新建设一核多元、一体多能的乡里中心，融合精神文明创建、“五星”支部创建、“三化三融合”理念，整合便民服务、文明实践、技能培训、日间照料、托幼、卫生健康、农村综合服务等7项基本服务，不断提高基层党组织服务乡里乡亲的能力，把群众的“心愿清单”变成“幸福账单”。

截至目前，洛阳市已建成乡里中心2136个，实现了符合条件的全覆盖。

“我市乡村文明建设不仅注重基础设施的‘塑形’，更注重精神文化的‘铸魂’。例如，通过‘数字化+积分制’的基层治理模式，实现了乡村治理的现代化；通过‘孝善基金+孝老节’助老新模式，部分村镇为农村老人安度晚年打下基础，也带动了孝老爱老的新风尚。”洛阳市文明办有关负责人介绍，洛阳市还积极开展“文明家庭”“五好家庭”“最美家庭”等评选活动，让一个个榜样带动更多家庭讲文明、树新风，一朵朵文明之花从“一处美”带动“一片和”，映照出千万张幸福笑脸，为乡村振兴注入了强大内生动力。