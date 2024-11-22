文明中国·河南丨洛阳：便民生活圈，“近”享幸福生活

家门口的超市不仅能购买生鲜食品，还能提供热气腾腾的餐食；步行15分钟范围内，买菜、就餐、托育等便民服务一应俱全……这是河南省洛阳市持续推进一刻钟便民生活圈建设的成效。

自入选全国城市一刻钟便民生活圈试点以来，河南省洛阳市结合邻里中心、城市提质等工程，科学推进便民生活圈建设。截至目前，全市已建成87个一刻钟便民生活圈，不仅成为保障和改善民生、促进消费的重要载体，也展现了文明城市的内涵与品质。

已打造一刻钟便民生活圈87个

李建设口中的养老助餐服务是长安路街道带动社区消费的有益尝试。据介绍，长安路街道联合辖区17户爱心商家，为辖区60岁以上老年人提供养老助餐服务，辖区老年人凭有效证件均可享受菜品优惠。这不仅丰富了便民服务业态，还能进一步升级社区消费场景，激发消费活力。

为了更好建设一刻钟便民生活圈，带动社区消费，洛阳许多社区积极探索多业态融合的消费新模式。

涧西区武汉路街道武汉路社区通过开拓社区电商平台，发展社区线上团购等创新业态，拓宽居民消费渠道，提升消费体验；西工区香榭里·阳光社区举办消费节、购物节、便民创意市集等活动，让优质商品和服务惠及更多居民，激发社区消费潜力。

据介绍，洛阳市鼓励商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，实现业态多元化、集聚化、智慧化发展，将一刻钟便民生活圈打造成培育社区消费新增长点、构建便利消费新业态的重要平台。

后续，洛阳市将本着“缺什么、补什么”的原则，发展“一店一早”，补齐“一菜一修”，服务好“一老一小”，让有条件的社区都行动起来；“因圈施策”，开展多种形式的一刻钟便民生活圈创建；优化社区消费空间布局，配强消费载体设施，提升智能化便利化水平，丰富多元消费业态，真正把一刻钟便民生活圈建成社区居民的“幸福圈”。