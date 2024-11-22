文明中国·河南 | 从“丰收景”到“文明风”：汝阳乡风文明市集激活乡村新动能

千亩稻田与文明乡风迸发出独特火花，非遗技艺与健康科普交织成温暖图景，场景化体验和消费助农构筑起新发展动力……满眼皆是稻田美景，抬头可见文明乡风。

9月25日，“稻香话文明·实践沐新风”乡风文明市集在汝阳县三屯镇东保村稻田小镇举行，通过丰富多彩、形式多样的活动，深入推动乡风文明建设，丰富基层群众精神文化生活，展现出汝阳丰收的盛景、文明的光景、和美的图景。

此次活动由汝阳县委宣传部、汝阳县文明办、汝阳县三屯镇人民政府联合主办，通过“榜样引领+文化汇演+实践互动”的多元模式，成功搭建了一个传播文明理念、展示发展成果、服务基层群众的有效平台，使乡风文明建设更加贴近生活、深入人心，为助推乡村全面振兴注入了新的文化动能。

美丽乡村，文明乡风

作为本次活动举办地，东保村荣获“第七届全国文明村镇”。近年来，该村依托岘山、马兰河的天然景观优势，实施油菜花和旱稻轮作，推进数字化乡村运营，大力发展现代观光农业，提出了“重塑一产、接二连三，农文旅深度融合”的发展模式，带领群众走上了共同致富路。

乡村振兴，不仅要有富裕富足的物质生活，更重要的是，不断广大农民群众的精神生活，把他们的精气神提振起来，不断激发农民群众的内生动力。

近年来，在乡风文明建设中，汝阳十分注重榜样引领作用，在各村广泛开展“乡村光荣榜”推荐活动。坚持以先进带后进、以点带面，在全县形成比学赶超的浓厚氛围。现场，东保村为12名“好媳妇”“好婆婆”“好邻居”“群众组织好会长”及“移风易俗好榜样”优秀代表进行表彰。他们用日常的善行义举，生动诠释了新时代乡村的道德风尚，为广大群众树立了可学可做的身边榜样。

此次市集活动还创新形式，特别设置了集展示、体验、服务于一体的多元互动区域，设有非遗传承、政务惠民、健康诊疗、文艺文创、特色农产品及科技科普六大展区。居民不仅可近距离感受传统手工艺的匠心，咨询惠民政策与健康知识，选购本地特色农产品，还能通过球幕影院等互动装置体验科技乐趣，实现了文明理念传播与便民惠民服务的有效结合。

自2024年以来，汝阳结合传统节日和重要节点，推出“文明市集”暨社区“邻里日”新时代文明实践活动，为群众带来宣传宣讲、爱心服务、消费助农等综合性服务活动，成为深受当地群众欢迎的新亮点。

汝阳“文明市集”的出现，也为广大群众提供了一个可逛、可看、可玩、可学还有趣的平台，引领文明之风吹遍城乡的每一个角落。