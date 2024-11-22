洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

文明中国·河南 | 从“丰收景”到“文明风”：汝阳乡风文明市集激活乡村新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南文明网 2025.09.30 11:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　千亩稻田与文明乡风迸发出独特火花，非遗技艺与健康科普交织成温暖图景，场景化体验和消费助农构筑起新发展动力……满眼皆是稻田美景，抬头可见文明乡风。

　　9月25日，“稻香话文明·实践沐新风”乡风文明市集在汝阳县三屯镇东保村稻田小镇举行，通过丰富多彩、形式多样的活动，深入推动乡风文明建设，丰富基层群众精神文化生活，展现出汝阳丰收的盛景、文明的光景、和美的图景。

　　此次活动由汝阳县委宣传部、汝阳县文明办、汝阳县三屯镇人民政府联合主办，通过“榜样引领+文化汇演+实践互动”的多元模式，成功搭建了一个传播文明理念、展示发展成果、服务基层群众的有效平台，使乡风文明建设更加贴近生活、深入人心，为助推乡村全面振兴注入了新的文化动能。

　　美丽乡村，文明乡风

　　作为本次活动举办地，东保村荣获“第七届全国文明村镇”。近年来，该村依托岘山、马兰河的天然景观优势，实施油菜花和旱稻轮作，推进数字化乡村运营，大力发展现代观光农业，提出了“重塑一产、接二连三，农文旅深度融合”的发展模式，带领群众走上了共同致富路。

　　乡村振兴，不仅要有富裕富足的物质生活，更重要的是，不断广大农民群众的精神生活，把他们的精气神提振起来，不断激发农民群众的内生动力。

　　近年来，在乡风文明建设中，汝阳十分注重榜样引领作用，在各村广泛开展“乡村光荣榜”推荐活动。坚持以先进带后进、以点带面，在全县形成比学赶超的浓厚氛围。现场，东保村为12名“好媳妇”“好婆婆”“好邻居”“群众组织好会长”及“移风易俗好榜样”优秀代表进行表彰。他们用日常的善行义举，生动诠释了新时代乡村的道德风尚，为广大群众树立了可学可做的身边榜样。

　　此次市集活动还创新形式，特别设置了集展示、体验、服务于一体的多元互动区域，设有非遗传承、政务惠民、健康诊疗、文艺文创、特色农产品及科技科普六大展区。居民不仅可近距离感受传统手工艺的匠心，咨询惠民政策与健康知识，选购本地特色农产品，还能通过球幕影院等互动装置体验科技乐趣，实现了文明理念传播与便民惠民服务的有效结合。

　　自2024年以来，汝阳结合传统节日和重要节点，推出“文明市集”暨社区“邻里日”新时代文明实践活动，为群众带来宣传宣讲、爱心服务、消费助农等综合性服务活动，成为深受当地群众欢迎的新亮点。

　　汝阳“文明市集”的出现，也为广大群众提供了一个可逛、可看、可玩、可学还有趣的平台，引领文明之风吹遍城乡的每一个角落。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧...
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
  • ·洛阳市一院内镜病理团队斩获多项大奖
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 惠民措施多多！国庆中秋假期，洛...
  • “长腿天团”出道！大火烈鸟、鹤...
  • 四大主题！河南首席科普专家进洛阳
  • 10月1日至8日，洛阳公交将开通9条...
  • 洛阳“梳妆”迎客！整洁优美的旅...
  • 水往天上流！河南首个“反重力瀑...
  • 洛阳行政区划变迁映照千年文明脉络
  • 挂号就诊却无医生坐诊？偃师区中...
  • 立项！氢能产业国际合作将添“龙...
  • 国庆中秋假期，洛阳地铁最小行车...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605