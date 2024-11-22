文明中国·河南 | 千年古都“宠市民”：家门口的文明实践站，装着洛阳人的幸福密码

秋风轻拂，月圆人团圆。9月25日，中央精神文明建设办公室组织的2025年“文明中国”主题采访报道团，走进河南洛阳。在重庆路街道二社区，社区居民团坐一起制作冰皮月饼，在一揉一捏中增进互动、传递关爱，绘就出一幅邻里相亲、文明和谐的温暖画卷。

在涧西区重三社区，退休教师蔡春芹被孩子们亲切地称为“共享奶奶”，她手把手辅导的作业成了社区娃娃们的“选修课”；伊滨区新时代文明实践中心里，毕清风戏迷班排练的曲目，在非遗展演中赢得满堂彩……

15个文明实践中心中心，3173个站点，如石榴籽般串联起洛阳的城乡。这座古都的新时代文明实践，以阵地、宣讲和服务为支点，正让“共建共治共享”的理想，落地生根，拼凑出向阳而生的幸福图景。