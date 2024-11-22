洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

文明中国·河南丨文明家乡我来说：读懂中国，从洛阳开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南文明网 2025.09.30 11:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　文明家乡我来说，大家好我是坤灵，今天带大家走进牡丹花城洛阳。

　　当你踏入洛阳，脚步便与五千年的文明同频。这里是中国的缩影，是华夏文明的起点，也是世界文明的交汇点。洛阳，是一座用历史书写传奇，用文化浸润灵魂的城市。

　　洛阳，承载着中华文明的根脉。从夏朝的二里头遗址到隋唐的盛世繁华，从丝绸之路的东方起点到儒释道文化的发源地，这里见证了中华文明的起源与发展。二里头遗址被誉为“最早的中国”，它不仅是中国最早的青铜礼器的诞生地，也是中国城市规划的雏形。从这里出发，洛阳成为夏、商、周乃至汉、魏、晋、隋、唐等13个王朝的都城，是中国建都最早、历时最长、朝代最多的都城。

　　走进洛阳，仿佛走进一部活着的历史。白马寺，中国第一座官办佛教寺院，承载着佛教传入中国的历史印记。龙门石窟，世界文化遗产，卢舍那大佛的庄严与慈悲，不仅展现了唐代佛教艺术的巅峰，更象征着中华文明的开放与包容。伊河两岸，石刻艺术的巅峰之作，见证了丝绸之路带来的文化碰撞与融合。

　　洛阳不仅是佛学的首传地，更是儒学的奠基地、道学的产生地、玄学的形成地、理学的渊源地。儒释道在这里交汇，文化在这里沉淀，思想在这里升华。中国四大发明中的指南针、造纸术、印刷术皆诞生于此，成为推动世界文明进程的重要力量。洛阳，是中华文明的思想高地，是世界文明的瑰宝之地。

　　漫步在洛阳街头，你会感受到一种独特的节奏——历史的回响与时代的脉搏同频共振。应天门、天堂明堂、定鼎门遗址，无声地诉说着这座城市的辉煌过往。洛阳博物馆、天子驾六博物馆等100多家博物馆，将尘封的文物与鲜活的历史娓娓道来。这里不仅是一座城市，更是一部活生生的历史教科书，一本厚重的文化典籍。

　　洛阳的春天，是这座城市最动人的篇章。四月的洛阳，牡丹盛开，满城花香。作为中国牡丹文化的发源地，洛阳牡丹已有1500多年的栽培历史。牡丹，不仅象征着富贵与繁荣，更代表了这座城市的精神气质——历经风雨，依然绽放。从东汉末年的黄巾起义到近代的抗日战争，洛阳在战火与动荡中一次次浴火重生，以更璀璨的姿态屹立于世界文明之林。

　　洛阳，不仅是中国的洛阳，更是世界的洛阳。这里，是中华文明与世界文明对话的桥梁。联合国教科文组织评价龙门石窟时说：“龙门地区的石窟和佛龛，展现了中国北魏晚期至唐代期间最具规模和最为优秀的造型艺术，代表了中国石刻艺术的最高峰。”这不仅是对龙门石窟的高度肯定，更是对洛阳作为文化枢纽地位的认可。

　　今天，洛阳正以“最古老又最年轻”的姿态，向世界展开它的文明长卷。这里不仅有厚重的历史文化，更有充满活力的现代生活。千年古都洛阳正在用实力证明：真正的顶流，从不惧时间！

　　如果你看腻了千篇一律的城市，不妨来洛阳——读懂中国，从这里开始！
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧...
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
  • ·洛阳市一院内镜病理团队斩获多项大奖
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 惠民措施多多！国庆中秋假期，洛...
  • “长腿天团”出道！大火烈鸟、鹤...
  • 四大主题！河南首席科普专家进洛阳
  • 10月1日至8日，洛阳公交将开通9条...
  • 洛阳“梳妆”迎客！整洁优美的旅...
  • 水往天上流！河南首个“反重力瀑...
  • 洛阳行政区划变迁映照千年文明脉络
  • 挂号就诊却无医生坐诊？偃师区中...
  • 立项！氢能产业国际合作将添“龙...
  • 国庆中秋假期，洛阳地铁最小行车...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605