文明中国·河南丨全国最美家庭代表王丛苗：用双手守护历史，用真心传递温暖

在偃师区，伴着二里头遗址的厚重黄土，“全国文明家庭”代表、基层考古技师王丛苗走过了41个春秋。这份坚守的背后，有一个她与丈夫“你守护文物，我守护咱的家”的感人约定。

在偃师区，伴着二里头遗址的厚重黄土，“全国文明家庭”代表、基层考古技师王丛苗走过了41个春秋。这份坚守的背后，有一个她与丈夫“你守护文物，我守护咱的家”的感人约定。

9月26日，“文明中国”主题采访报道组走进二里头夏都遗址博物馆，采访了王丛苗在平凡中守护文化根脉、传递文明新风的故事。

“1983年高考后，我通过招工进入考古队。刚入行时，什么也不懂，但受父辈踏实肯干的作风激励，我能吃苦、有韧劲，加上对历史和老物件的兴趣，就一头扎进去了。”王丛苗面对着一件件文物，向记者讲述着她的考古之路。

为干好工作，王丛苗专门去北京学考古绘图，后来又陆续学习钻探、发掘、室内整理等技能，从民工一步步成长为高级技师。

为啥这么拼？王丛苗笑着说，就是想把活儿干精，让地下的遗迹、器物、先人遗骨，能在图纸上“活”起来，让更多人读懂历史。

当时，她白天握铲钻探，夜晚挑灯绘图。起初因身材瘦弱被质疑，但她硬是凭着一股韧劲咬牙坚持：肩磨破皮，就垫上棉布继续挖；绘图不准，便彻夜临摹陶器纹样。

41年来，王丛苗在平凡中涵养匠心，参与发掘遗迹数百处，绘制文物图1.6万余幅，将二里头的“中国之最”呈现给世界。

王丛苗能心无旁骛地坚守，离不开丈夫那句朴实的承诺：“你守护文物，我守护咱的家。”

早年她常驻工地，丈夫一人挑起照顾老人孩子的重担；她退休返聘，丈夫依旧默默支持。孩子们也从小懂事，在磨砺中学会了担当。

王丛苗的家庭也曾遭遇难关。2011年，她的丈夫打工时不幸被压断左下肢。危难时分，邻居们送饭送水、搀扶照料，这份恩情，一家人始终铭记在心。

“人家帮过咱，咱也得帮别人。”王丛苗把这份感激化作了行动，每当乡亲有难，她都积极施以援手。

家风是文明的“无声课堂”。如今，王丛苗的孩子们也积极投身志愿服务，把“与人为善、乐于奉献”的家风从小家传向社会。

当选河南省人大代表后，王丛苗深感责任重大。年过花甲的她，为了更好履职，利用夜晚空余学习电脑绘图软件，用平板记录工作，被丈夫笑称为“老学生”。履职省人大代表期间，她还提交多份文物保护提案守护文化根脉，更成了“二里头考古队的金牌讲解员”，年均义务讲解40余次，让沉睡的历史生动起来。当二里头遗址博物馆建设需要征地拆迁时，她带头响应，耐心为乡亲们解读政策，带动大家配合并共同保护二里头文化遗产。

“看到村民陆续搬进新家，遗址开发带动家乡发展，我觉得一切付出都值了。”王丛苗说。

四十载春秋，王丛苗用匠心精神读懂华夏根脉，用平凡日子体味着文明真谛。她说，她会继续守护地下的历史，也会和家人一起，用爱守护温暖小家，用点滴行动传递温暖，弘扬文明新风。