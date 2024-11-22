陆浑水库今日10时起按300立方米每秒调控泄水

9月30日，洛报融媒记者从河南省陆浑水库运行中心获悉，陆浑水库于9月30日10时起按300立方米每秒流量进行调控泄水，为后续防洪安全备足库容。

据悉，为应对潜在秋汛，陆浑水库实施腾库调度。此次调度遵循黄河水利委员会指令，旨在通过预泄优化水库运行状态，为后续可能出现的洪水过程预留充足防洪库容。

陆浑水库控制流域面积3492平方公里，总库容13.2亿立方米，是黄河中下游“五库联调”防洪工程体系的重要组成部分。河南省陆浑水库运行中心相关负责人介绍，今年以来，陆浑水库已多次成功拦蓄上游洪峰，拦洪削峰率高达99.55%，有效减轻了下游防洪压力。

需要提醒的是，泄水期间，伊河河道水位将显著上涨，流速也将加快，严禁在河道内从事游泳、戏水、钓鱼、耕作等活动，家长需切实履行监护责任，教育并监督子女远离危险水域。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李智波 文/图）