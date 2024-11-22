家门口的“金秋盛宴”！洛阳各公园“双节”演艺节目单出炉

洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
　　国庆、中秋“双节”将至，第十八届王城金秋菊展也开幕在即。9月29日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，“双节”期间，洛阳相关公园为广大市民及游客奉上家门口的金秋盛宴，让您无须远行就能赏花观景、看精彩演艺、参与趣味互动，玩转8天假期。

　　●王城公园—乐享金秋 舞动王城

　　1.《迎宾礼赞》

　　时间：10月1日至10月8日

　　10:30、14:00、16:00

　　地点：公园正门外广场

　　2.情景演绎《俑景重现》

　　时间：10月1日至10月8日

　　10:50、14:20、16:20

　　地点：明堂前太极广场

　　3.《弦歌曼舞·民乐新韵》

　　时间：10月1日至10月8日

　　11:30、15:00 、17:00

　　地点：凤湖

　　4.歌舞秀《我和我的祖国》《红色记忆》

　　时间：10月1日至10月8日

　　11:10、14:40、16:40

　　地点：桥南广场

　　5.《王城·巡游礼》

　　时间：10月1日至10月8日

　　15:00—16:00

　　地点：全园

　　●王城动物园

　　1.猛虎捕食—猛兽行为训练展示

　　时间：10月1日至10月8日

　　10月12日、10月18日、10月19日、10月25日、10月26日

　　11:00、16:00

　　地点：动物园白虎馆(斑马馆西侧)

　　2.双节同庆，和萌兽一起“咬”月

　　时间：10月6日10:00

　　地点：动物园河马馆对面小广场

