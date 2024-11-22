家门口的“金秋盛宴”！洛阳各公园“双节”演艺节目单出炉

国庆、中秋“双节”将至，第十八届王城金秋菊展也开幕在即。9月29日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，“双节”期间，洛阳相关公园为广大市民及游客奉上家门口的金秋盛宴，让您无须远行就能赏花观景、看精彩演艺、参与趣味互动，玩转8天假期。

●王城公园—乐享金秋 舞动王城

1.《迎宾礼赞》

时间：10月1日至10月8日

10:30、14:00、16:00

地点：公园正门外广场

2.情景演绎《俑景重现》

时间：10月1日至10月8日

10:50、14:20、16:20

地点：明堂前太极广场

3.《弦歌曼舞·民乐新韵》

时间：10月1日至10月8日

11:30、15:00 、17:00

地点：凤湖

4.歌舞秀《我和我的祖国》《红色记忆》

时间：10月1日至10月8日

11:10、14:40、16:40

地点：桥南广场

5.《王城·巡游礼》

时间：10月1日至10月8日

15:00—16:00

地点：全园

●王城动物园

1.猛虎捕食—猛兽行为训练展示

时间：10月1日至10月8日

10月12日、10月18日、10月19日、10月25日、10月26日

11:00、16:00

地点：动物园白虎馆(斑马馆西侧)

2.双节同庆，和萌兽一起“咬”月

时间：10月6日10:00

地点：动物园河马馆对面小广场