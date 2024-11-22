致敬！洛阳市各界代表向人民英雄敬献花篮

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。9月30日是国家设立的烈士纪念日，当日上午，洛阳市各界代表在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，表达对革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。

（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君 文/图）