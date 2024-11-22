强化风险研判细化管控预案 筑牢国庆中秋假期安全防线

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到大型商超、养老机构、文保单位、旅游景区、文商旅综合体等处，检查督导国庆中秋“双节”前安全生产、消防安全工作。

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到大型商超、养老机构、文保单位、旅游景区、文商旅综合体等处，检查督导国庆中秋“双节”前安全生产、消防安全工作。

人员密集场所是消防安全重点部位。在涧西区万达广场，潘开名深入盒马鲜生超市和部分餐饮店后厨，检查消防设施运行、疏散通道设置、电源气源管理等情况，叮嘱有关负责人要加强节日期间安全防范，细化分流限流、应急疏散预案，压实基层末梢责任，筑牢消防安全屏障。在洛阳和家养老院，潘开名了解安全疏散、值班值守等情况，指出要把老年人的安全和健康放在首位，细致排查整治安全隐患，健全高龄失能老年人转移避险预案，坚决守牢安全底线红线。

“双节”期间，文旅景区将迎来客流高峰。潘开名深入天心·校场里的民宿餐饮门店和九洲池景区，检查消防安全、演艺安全、应急处置等情况，指出要强化风险研判，科学设置疏散通道，采取有效分流引导措施，确保假期安全平稳有序。在万里茶道博物馆，潘开名强调，要树牢文物安全底线意识，加强文物保养维护，排查整治违规动火、用电等消防隐患，定期开展全员消防安全演练，不断提高本质安全水平。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）