河洛地理：行走汝河
　　水是生命的摇篮。洛阳地处天下之中，水资源丰沛。滔滔黄河，奔流东去；伊、洛、瀍、涧，穿流其间。《周易》云：“河出图，洛出书，圣人则之。”自上古时期，伏羲一画开天，开创华夏文明之时，河洛流域就是人类栖息之地。

绘制 李银刚

　　古人逐水而居，饮水思源。从《诗经》开始，历代吟咏河洛水流的诗篇浩如烟海。元代张政诗云：“湛湛清流九曲湾，深沉彻底似拖蓝。”盛赞汝河之美。

　　汝河是淮河水系沙(颍)河的支流。为和豫南的洪河支流汝河予以区别，一般称为“北汝河”。

今日汝河

　　北汝河乃古汝水上源演变而来。《汉书·地理志》云，古汝水“过郡四，行三千三百四十里”，支流庞杂，气势磅礴。北魏郦道元在《水经注》里提到，汝水源于河南天息山、大盂山——今伏牛山系余脉跑马岭一带。

　　跑马岭位于洛阳嵩县。北汝河由此发源，穿越高山峡谷蜿蜒东去，流经汝阳县、汝州市、郏县、宝丰县、襄城县、叶县，绵延250公里，如同一条碧绿的丝带，将伏牛山区的奇峰异石与黄淮平原的沃野千里紧密相连，承载千年文明，浸润百姓烟火。

　　从上古时代的女娲国、广成泽，到先秦时期的“鬼谷军校”；从大禹治水的传说，到武则天幸温泉的典故；从汝阳的恐龙化石，到汝州的汝瓷，皆为北汝河增添了不少神秘色彩。

　　洛阳是古丝绸之路的东方起点。古时，汝河一带是丝路水陆中转站，嵩县跑马岭下常有驮运货物的骡马经过，汝阳内埠镇尚有不知何年何月所刻的“丝纶市”残碑。 行走在北汝河畔，仍能看见烧造汝瓷的熊熊窑火。这条河映照过新石器时代先民渔猎的身影，聆听过《诗经》里吟唱的相思情意，如今仍哺育着两岸生民。它不仅是地理的河流，更是时间的河流，文明的河流。

    身体这些"疼"是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作"颈椎病"的左肩背疼痛，竟...
