洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

中色科技副总工程师张京诚：自己干，拿下国产“争气机”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.30 08:27
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
张京诚做学术报告(企业供图)

　　我叫张京诚，是中国铝业集团有限公司首席工程师、中色科技股份有限公司副总工程师。

　　直到今天，每每回想起研发2800mm六辊铝带冷轧机组的200多个日日夜夜，看着产品赋能新能源汽车等千行百业，一种成就感总在心中油然而生。

　　铝带冷轧机是铝加工领域的核心装备。“十四五”期间，我带领团队推进国产首台套2800mm六辊铝带冷轧机组研发，破解了大窜量弯辊横移系统等18项技术难题，打破了外国企业在该领域的技术垄断。

　　还记得项目启动之初，要求该轧机既能生产硬铝合金带材，又可实现汽车轻量化用铝合金带材的小压力轧制。“既要”“又要”，意味着产品综合性能要达到国际先进水平，目标不可谓不高。

　　然而，由于是“首台套”研制，可参考的资料几乎为零，只能摸着石头过河。那段时间，面对上千张图纸，我满脑子都是这台轧机的外观、尺寸和参数。有时，我甚至在梦中迸发灵感，立刻惊醒并打开电脑进行核实验证。

中色科技研制的国产首台套2800mm六辊铝带冷轧机组(企业供图)

　　功夫不负有心人。在我和团队成员的共同努力下，2021年10月21日，首台装备实现了稳定轧制，并顺利通过验收。从此，我国航空航天、汽车轻量化等领域急需的高端铝合金带材不再受制于人，向有色金属高端装备技术自主可控目标迈出了重要一步。这正如总书记所说，“遭遇‘卡脖子’，倒逼我们自己干，反而浴火重生、凤凰涅槃”。

　　回望这段经历，我更加深刻感受到，不论是实现高水平科技自立自强，还是以科技创新引领产业升级，对个人来说都是机遇和舞台，也是使命和担当。将自身追求与国家战略、产业需求、城市发展深度绑定，在与创新浪潮的同频共振中，我们就能在实现个体价值的同时，为时代发展注入绵绵不绝的创新动能。

　　创新没有休止符。展望“十五五”，我和我的团队将持续发扬励精图治、创新求强的奋斗精神，面向经济主战场和国家重大需求开发新技术、新装备，为提高我国有色金属重大装备国产化水平建功添彩！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧...
    身体这些“疼”是心梗警报！38岁男子险丧命，医生：秋冬尤其要当心
        长期低头看手机、熬夜刷视频，38岁的刘先生(化名)怎么也没想到，一次被他误认作“颈椎病”的左肩背疼痛，竟...
  • ·2025年“百市千县”中医药文化惠民活动洛阳站启幕
  • ·28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
  • ·洛阳市一院内镜病理团队斩获多项大奖
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 惠民措施多多！国庆中秋假期，洛...
  • “长腿天团”出道！大火烈鸟、鹤...
  • 四大主题！河南首席科普专家进洛阳
  • 10月1日至8日，洛阳公交将开通9条...
  • 洛阳“梳妆”迎客！整洁优美的旅...
  • 水往天上流！河南首个“反重力瀑...
  • 洛阳行政区划变迁映照千年文明脉络
  • 挂号就诊却无医生坐诊？偃师区中...
  • 立项！氢能产业国际合作将添“龙...
  • 国庆中秋假期，洛阳地铁最小行车...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    济新高速黄河大桥...
    花境初现靓姿 喜迎...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605