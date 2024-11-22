中色科技副总工程师张京诚：自己干，拿下国产“争气机”

我叫张京诚，是中国铝业集团有限公司首席工程师、中色科技股份有限公司副总工程师。

张京诚做学术报告(企业供图)

我叫张京诚，是中国铝业集团有限公司首席工程师、中色科技股份有限公司副总工程师。

直到今天，每每回想起研发2800mm六辊铝带冷轧机组的200多个日日夜夜，看着产品赋能新能源汽车等千行百业，一种成就感总在心中油然而生。

铝带冷轧机是铝加工领域的核心装备。“十四五”期间，我带领团队推进国产首台套2800mm六辊铝带冷轧机组研发，破解了大窜量弯辊横移系统等18项技术难题，打破了外国企业在该领域的技术垄断。

还记得项目启动之初，要求该轧机既能生产硬铝合金带材，又可实现汽车轻量化用铝合金带材的小压力轧制。“既要”“又要”，意味着产品综合性能要达到国际先进水平，目标不可谓不高。

然而，由于是“首台套”研制，可参考的资料几乎为零，只能摸着石头过河。那段时间，面对上千张图纸，我满脑子都是这台轧机的外观、尺寸和参数。有时，我甚至在梦中迸发灵感，立刻惊醒并打开电脑进行核实验证。

中色科技研制的国产首台套2800mm六辊铝带冷轧机组(企业供图)

功夫不负有心人。在我和团队成员的共同努力下，2021年10月21日，首台装备实现了稳定轧制，并顺利通过验收。从此，我国航空航天、汽车轻量化等领域急需的高端铝合金带材不再受制于人，向有色金属高端装备技术自主可控目标迈出了重要一步。这正如总书记所说，“遭遇‘卡脖子’，倒逼我们自己干，反而浴火重生、凤凰涅槃”。

回望这段经历，我更加深刻感受到，不论是实现高水平科技自立自强，还是以科技创新引领产业升级，对个人来说都是机遇和舞台，也是使命和担当。将自身追求与国家战略、产业需求、城市发展深度绑定，在与创新浪潮的同频共振中，我们就能在实现个体价值的同时，为时代发展注入绵绵不绝的创新动能。

创新没有休止符。展望“十五五”，我和我的团队将持续发扬励精图治、创新求强的奋斗精神，面向经济主战场和国家重大需求开发新技术、新装备，为提高我国有色金属重大装备国产化水平建功添彩！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心）