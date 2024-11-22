根据庆祝洛阳市政协成立70周年暨2025年全市政协系统“委员活动日”活动安排，连日来，市政协领导班子成员开展下基层实践活动，深入宣传党的方针政策，收集各界意见建议，积极开展基层协商，以高质量履职实践助推现代化洛阳建设。

根据庆祝洛阳市政协成立70周年暨2025年全市政协系统“委员活动日”活动安排，连日来，市政协领导班子成员开展下基层实践活动，深入宣传党的方针政策，收集各界意见建议，积极开展基层协商，以高质量履职实践助推现代化洛阳建设。

市政协主席孙延文到新安县调研督导生态环境保护、产业发展工作。他强调，要深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以更大力度推进污染防治攻坚和生态文明建设，全面提升产业发展数字化、智能化、绿色化水平，着力推动县域经济高质量发展。

按照安排，市政协副主席张汉智参加西工区政协“统筹重点片区改造”视察活动，实地听取群众意见建议；副主席魏险峰参加汝阳县政协新材料产业发展调研协商座谈活动，实地查看产业发展情况，助力汝阳新材料产业高质量发展；副主席程相朝参加宜阳县政协举办的委员履职风采展、政协工作成效展宣传活动；副主席王燕飞参加栾川县政协组织的重点提案办理情况视察活动，实地了解提案办理措施、成效及存在问题等；副主席王淑霞参加新安县政协组织的农文旅融合发展重点调研，深入了解现代农业发展和农旅融合方面的创新举措；副主席赵振峰到嵩县开展下基层实践暨界别联合调研活动，实地察看嵩县产业发展、文旅融合成效；副主席夏许峰到洛宁县参加“情暖夕阳 爱助残障”活动、“有事好商量”协商议事活动。

市政协领导班子成员通过下基层开展实践活动，了解社情民意、听取意见建议、为民排忧解难，协助当地党委政府破解发展难题、增进民生福祉，进一步凝聚了现代化洛阳建设的强大合力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）