“新”潮澎湃产业兴——洛阳“十四五”以科技创新引领产业升级

岁月奔涌，河洛日新。中硅高科反应炉热浪升腾，高端半导体材料突破“卡脖子”技术，建功“中国芯”；洛轴集团下线全球最大辗环机轴承，在超大型、超重载环形锻件装备核心零部件领域实现国际领跑。配套中国空间站、嵌入C919大飞机、驱动“复兴号”动车组……回首“十四五”，“洛阳创新”屡屡建功大国重器，勾勒出老工业基地创新发展的壮阔图景。

新强联下线我国首套直径18米级剖分式三排圆柱滚子回转支承

编者按

时光奔涌，铭刻奋斗足迹；山河为证，书写时代华章。

当“十四五”的壮阔画卷徐徐绘就，河洛大地上高质量发展的澎湃乐章正激荡回响。从科技创新强度连续六年领跑全省，到制造业“金字招牌”熠熠生辉；从宁德时代、百万吨乙烯等重大项目落子布局，到风口产业新赛道全面起势；从龙门实验室引领产学研深度融合，到邻(乡)里中心构建公共服务新生态……这五年，洛阳以创新驱动重塑发展逻辑，以产业升级重构竞争格局，以城市提质重铸古都辉煌，在现代化建设新征程中留下了浓墨重彩的一笔。

今起开设《奋进洛阳·辉煌“十四五”》专栏，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等重点领域的生动实践，全景展现河洛大地这五年来的非凡成就，共同感受洛阳在现代化建设新征程上的铿锵步伐！

中硅高科高端半导体材料生产项目

“天以新为运，人以新为生。”进入“十四五”以来，我市锚定“建强副中心、形成增长极”，将创新引领置于重振辉煌的战略高度，坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上、把主体落到企业上、把重点落到转化上，加快培育和发展新质生产力，以科技创新引领产业升级。

从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破转向系统提升，老工业基地创新潮涌气象新！

生态筑基 成果“生金”

一年前，洛阳理工学院青年教师马逍内心忐忑，担心能不能胜任洛阳古城机械有限公司“科技副总”。

如今，马逍轻车熟路，用数值模拟模型提升产品合格率约30%，助力企业“圈粉”比亚迪等客户，踏上新能源汽车产业风口。

“政策激励、场景助力，我的专业知识不再局限于论文里，在生产线上有了广阔用武之地。”马逍话语自信。放眼全市，通过选派63名企业“科技副总”，越来越多像马逍这样的高校院所“白衬衣”奔赴企业一线，啃下生产线技术“硬骨头”。

成果转化顺不顺，关键看创新生态好不好。近年来，我市打出人才、机制、资金等“组合拳”，着力破解创新链产业链融合不紧、科技成果转化通道不畅、科研人员积极性主动性不强等问题，用改革“关键一招”激发创新“乘数效应”。

曾经，科研仪器设备被关在“小院”里。如今，国家技术转移郑州中心洛阳分中心打通创新资源流动渠道，全省1347台(套)科研仪器“一键共享”；

曾经，小微初创企业面对高额研发成本“不敢创”“不愿创”。如今，科技创新券实现“你创新、我买单”，为企业创新“扶上马、送一程”；

曾经，高校院所不少技术成果被锁在“柜子”里。如今，我市推进职务科技成果赋权和资产单列管理改革，科技成果加速从“象牙塔”走向“生产线”；

…………

飘红的数字，勾勒出洛阳创新生态向好态势：“十四五”期间，我市技术合同成交额年均增速37.7%，省级科技成果转移转化示范区达5家，数量居全省第一。

理顺机制、推倒围墙、打破藩篱，让创新链和产业链无缝对接，洛阳创新成果华丽转身、落地“生金”！