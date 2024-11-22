四大主题！河南首席科普专家进洛阳

9月29日，河南省2025年全国科普月活动暨“百名首席科普专家进百县”文明实践活动在洛阳启动。 9月29日，河南省2025年全国科普月活动暨“百名首席科普专家进百县”文明实践活动在洛阳启动。 该活动由河南省科协、河南省文明办主办，河南省科普中心、洛阳市科协等承办，旨在搭建起地方需求与科普服务的精准对接桥梁，凝聚众多优秀科普专家资源，深入基层开展精准化、定制化科普服务。 活动包括青少年科学教育、科普助力乡村振兴、农业及卫生健康科普和科普助力领导干部素质提升等四大主题，邀请郑州大学、河南省人民医院、河南省社科院、郑州航空工业管理学院、河南省林科院等高校、院所、医院的首席科普专家，进驻中小学、乡村社区、机关单位开展专题科普，为提升全民科学素养、助力经济社会高质量发展注入新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郭逸心 文/图）