立项！氢能产业国际合作将添“龙门支撑”

洛报融媒记者从龙门实验室获悉，国家科技部日前下发了国家重点研发计划重点专项立项通知，龙门实验室承担的政府间国际科技创新合作项目“高效稳定钼镍自支撑电极的可控构筑及大电流制氢示范应用”获批立项，氢能产业创新国际合作将添“龙门支撑”。
