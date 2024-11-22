洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
立项！氢能产业国际合作将添“龙门支撑”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.29 19:06
　　洛报融媒记者从龙门实验室获悉，国家科技部日前下发了国家重点研发计划重点专项立项通知，龙门实验室承担的政府间国际科技创新合作项目“高效稳定钼镍自支撑电极的可控构筑及大电流制氢示范应用”获批立项，氢能产业创新国际合作将添“龙门支撑”。

    28岁女子确诊子宫内膜癌 洛阳医生助她圆母亲梦
        "刚确诊子宫内膜癌时,我一度陷入绝望。"28岁的李女士(化名)坦言,是洛阳市妇幼保健院为她重燃希望。如今...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移,洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼,宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带,静静诉说着...
