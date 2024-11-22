国庆中秋假期，洛阳地铁最小行车间隔为6分钟

9月29日，洛报融媒记者从洛阳交投集团获悉，国庆中秋假期，洛阳地铁采取多项措施优化客运组织。 9月29日，洛报融媒记者从洛阳交投集团获悉，国庆中秋假期，洛阳地铁采取多项措施优化客运组织。 10月1日至8日，洛阳地铁将采取增加上线列次、增强运力、缩短行车间隔等举措，最小行车间隔6分钟，运营时间为6:30至23:00，其中，13:00至22:00行车间隔为6分钟，9:00至13:00行车间隔为8分钟，其余时段行车间隔为10分钟。 洛阳地铁将在节日期间持续关注客流及景区活动信息，遇到客流较大情况，及时优化客运组织提升乘客出行效率。 同时，洛阳地铁在全线各车站设置“爱心服务台”，提供问询引导及出行服务，提供爱心雨伞、充电宝、快递柜等租借服务，提高乘客出行满意度。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）