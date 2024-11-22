挂号就诊却无医生坐诊？偃师区中医院回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我在偃师区中医院网上系统挂号就诊，到了医院后发现对应科室并无医生坐诊，这是为何？

洛阳市偃师区中医院回复：针对您反馈的医生未按系统信息出诊一事，我们已核实处理完毕。原因是该医生临时外出学习，而我们未能及时更新挂号系统中的出诊信息，对此我们深感抱歉。感谢您对我们工作的理解和支持！

