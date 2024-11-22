“双节”期间，洛阳35家行政事业单位1939个停车位免费对外开放

国庆、中秋“双节”将至，洛报融媒记者9月29日从洛阳市机关事务管理局获悉，为方便市民游客出行，9月30日18:30至10月9日8:00，市直(城市区)35家行政事业单位的1939个停车位(包含256个新能源汽车充电车位)将免费对外开放。

国庆、中秋“双节”将至，洛报融媒记者9月29日从洛阳市机关事务管理局获悉，为方便市民游客出行，9月30日18:30至10月9日8:00，市直(城市区)35家行政事业单位的1939个停车位(包含256个新能源汽车充电车位)将免费对外开放。

其间，相关单位将对社会车辆实行全天开放，车辆可停放过夜，需在节假日后第1个工作日8:00前驶离。

需要注意的是，停放车型为7座(含)以下小型非运营载客汽车。车辆进入时需遵守相关管理要求，主动登记车辆信息，服从现场引导，按指示标识停放，不得占用消防通道、应急车位或单位办公区域。

（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王琳）