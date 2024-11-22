惠民措施多多！国庆中秋假期，洛阳全面开启“宠客”模式

神都盛情暖金秋，洛阳诚邀四海宾！博物馆推出免费讲解服务、行政事业单位内部停车场免费开放、车辆轻微违法以“劝导为主”……国庆、中秋假日将至，为迎接八方来客，洛阳市出台一揽子惠民举措，全面开启“宠客”模式。

神都盛情暖金秋，洛阳诚邀四海宾！

博物馆推出免费讲解服务、行政事业单位内部停车场免费开放、车辆轻微违法以“劝导为主”……国庆、中秋假日将至，为迎接八方来客，洛阳市出台一揽子惠民举措，全面开启“宠客”模式。

游客车辆轻微违法，“劝导为主，处罚为辅”

●加强公园、商圈、景区、客运场站等重点区域、重点场所的交通秩序管理，实时监控交通态势，确保道路正常通行。

●对于来洛游客车辆的轻微违法行为，以教育劝导为主、处罚为辅。

●通过洛阳交警“两微一抖”平台，及时发布路况信息。

●严厉打击景区限流期间黄牛高价倒票非法行为，重点查处游客反映突出的拉抢游客和打骂、敲诈、勒索游客等影响社会安定、危害游客人身财产安全的违法犯罪活动。

●将旅游集散中心、旅游咨询中心、景区出入口等游客集中部位作为防范重点，增设报警点，增派人员开展秩序疏导。

博物馆推出免费讲解服务

资料图

●假日期间，全市博物馆取消周一例行闭馆惯例。洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、汉魏洛阳故城遗址博物馆、洛阳民俗博物馆等5家场馆将开展延时服务，开放时间为9:00—18:00。

●提供免费讲解服务场次2—6批次。假日期间，洛阳博物馆每日9:30、10:00、11:00、13:30、14:00、15:00各推出一场免费讲解；二里头夏都遗址博物馆每日10:00、14:30推出免费讲解；洛阳古墓博物馆每日9:30、14:30推出“中华文物我来讲”小志愿者免费讲解；汉魏洛阳故城遗址博物馆每日推出两场基本陈列公益讲解和“特展—大汉雄风”公益讲解。其他博物馆在假期期间每日至少为游客提供两次讲解服务。

35家行政事业单位内部停车场免费开放

●9月30日18:30至10月9日8:00，城市区35家行政事业单位内部停车场1939个停车泊位(含新能源汽车充电车位256个)，在国庆假期期间对市民和游客免费开放。