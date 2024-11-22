洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
轻舟已过万重山！柯洁成功卫冕棋圣战冠军
　　9月28日，2025洛阳·栾川“老君山杯”中国围棋棋圣战三番棋决赛决胜局在洛阳老君山战罢。柯洁执黑261手战胜挑战者屠晓宇，以总比分2:1成功卫冕，连续三届夺得棋圣战冠军。

　　在决赛前两局的比赛中，柯洁、屠晓宇各胜一盘，迎来决胜局。经过猜先，柯洁执黑，但在布局阶段，黑棋并未获得优势，在第59手打劫转换后，白棋优势明显。

　　此后白棋出现一连串缓手，局面回到均势，并逐渐转向黑棋优势。双方在战斗中接连出现失误，进入官子阶段，柯洁将半目优势保持到最后，第261手，屠晓宇超时，最终柯洁赢得了决胜局的胜利，以总比分2:1成功卫冕，也成为中国首位连续三次夺得棋圣战冠军的棋手。

　　“就没想到会赢！”柯洁赛后平复心情，接受采访时表示，来之前并没想过能夺冠，也做好了被2:0横扫的准备。毕竟对手是现在顶尖的年轻棋手，而他远离赛场太久，状态很差。

　　赛程的进展也是一波三折。在前两局打成1:1之后，决胜局的比赛，柯洁从开局就心态和技术全失衡，不知道自己在干什么，只知道自己落后不少。直到最后一刻才敢想“或许能赢”，也是在不懈的努力中迸发出了顽强的斗志，并抓住了稍纵即逝的机会，成功翻盘。

　　柯洁坦言，从年初的LG杯比赛之后，他逐渐远离了围棋赛场，一度到了通宵在网吧上网的地步。

　　这位上届棋圣战的冠军，直到临近比赛时，才突然冒出“想争夺胜利”的念头。

　　老君山的安静，安抚了他躁动的心灵，助他找到初心，重新出发。“洛阳老君山的环境太治愈了，外面山清水秀，晚上特别安静，能让我沉下心看AI复盘。这可能是我大半年里，第一次认真面对围棋——原来我还是很爱它，只是之前被伤痛困住了。”他说。

　　此番成功卫冕，柯洁用行动回应了一直关心他的粉丝。他表示，感谢粉丝们对他的支持与厚爱，他定会重振旗鼓，继续站在围棋赛场上，全力以赴，展现最好的自己。

　　28日晚，本届棋圣战颁奖典礼圆满举行，柯洁获得冠军及奖金60万元；屠晓宇获得亚军及20万元奖金。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图)
