10月1日至8日，洛阳公交将开通9条“神都游”文旅专线

29日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为满足市民和游客在国庆、中秋假期前往洛阳各大景区的多样化出行需求，探索“公交+文旅”融合服务新模式，有效衔接公交、地铁与景区之间的直达接驳服务，10月1日至10月8日，洛阳开通9条“神都游”文旅专线公交。

这些线路覆盖应天门、洛邑古城、白马寺、龙门石窟、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆等热门景点，具体信息如下：

●神都游1号线(洛邑古城—应天门)

停靠站点：洛邑古城、丽景门(地铁A口)、应天门(地铁A口)

服务时间：16:00—22:00

●神都游2号线(洛阳站—洛阳古墓博物馆)

停靠站点：洛阳站(地铁C口)、邙岭地铁站D口(仅去程)、洛阳古墓博物馆

服务时间：洛阳站9:00—15:00，古墓博物馆10:00—16:00

●神都游3号线(高铁龙门站—龙门石窟)

停靠站点：高铁龙门站、龙门石窟

服务时间：9:00—17:00

●神都游5号线(杨湾地铁站—白马寺释源广场)

停靠站点：杨湾地铁站(去程A口/回程C口)、白马寺释源广场

服务时间：9:00—17:00

●神都游6号线(红山地铁站—红山欢乐谷)

停靠站点：红山地铁站、红山欢乐谷

服务时间：9:30—18:00

●神都游7号线(龙门石窟—白马寺)

停靠站点：龙门石窟、白马寺

服务时间：龙门石窟10:00—15:30，白马寺11:30—16:30

●神都游8号线(白马寺—洛邑古城)

停靠站点：白马寺、洛邑古城

服务时间：11:30—18:00

●神都游9号线(白马寺—史家湾地铁站—白马寺)

停靠站点：白马寺、史家湾地铁站D口

服务时间：10:00—18:00

●神都游10号线(洛阳博物馆—龙门石窟)

停靠站点：洛阳博物馆、龙门石窟

服务时间：11:00—17:00

（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图）